Власти рассказали о состоянии россиян, эвакуированных из Китая

"По данным термометрии и утреннего обхода медиками все находящиеся на карантине чувствуют себя хорошо", – приводятся слова Куликовой в сообщении оперативного штаба региона по профилактике коронавируса.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что граждане России и других государств, которые изъявили желание их-за ситуации с коронавирусом покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области. В среду в Тюмень прибыли два самолета с гражданами, эвакуированными из Китая. Люди были доставлены на карантин в санаторий "Градостроитель" под Тюменью.