Власти рассказали о состоянии россиян, эвакуированных из Китая

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Россияне, эвакуированные из КНР, где распространяется коронавирус, в санаторий под Тюменью, чувствуют себя хорошо, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
"По данным термометрии и утреннего обхода медиками все находящиеся на карантине чувствуют себя хорошо", – приводятся слова Куликовой в сообщении оперативного штаба региона по профилактике коронавируса.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что граждане России и других государств, которые изъявили желание их-за ситуации с коронавирусом покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области. В среду в Тюмень прибыли два самолета с гражданами, эвакуированными из Китая. Люди были доставлены на карантин в санаторий "Градостроитель" под Тюменью.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число скончавшихся от коронавируса на территории материкового Китая достигло 811, число подтвержденных случаев заражения превысило 37,1 тысячи. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. В России зафиксированы два случая заболевания - в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заразившихся - граждане КНР.
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