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Джеки Чан пообещал миллион юаней создателю лекарства от коронавируса
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РИА Новости

Джеки Чан пообещал миллион юаней создателю лекарства от коронавируса

07:53 09.02.2020 (обновлено: 11:02 09.02.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Джеки Чан
Актер Джеки Чан
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актер Джеки Чан. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Китайский актер Джеки Чан пообещал миллион юаней (более 9,1 миллиона рублей) создателю вакцины против коронавируса 2019-nCoV, пишет Strait Times.
"Наука и технологии — ключ в борьбе с вирусом, и я считаю, что многие люди разделяют это мнение, и надеюсь, что лекарство удастся создать как можно быстрее. <...> Дело не в деньгах. Я не хочу видеть, как некогда оживленные улицы сейчас пустуют, не хочу видеть, как мои соотечественники борются с вирусом до смерти, когда они должны наслаждаться жизнью", — сказал артист.
Сотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй
05:40
Число погибших от коронавируса превысило число жертв за эпидемию SARS

Эпидемия вирусной пневмонии

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
По последним данным, число зараженных по всему миру превысило 37,5 тысячи, умерли 813 человек, 2152 пациента выздоровели. Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны, в том числе Россию (двое заболевших, оба — граждане КНР).
Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян
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Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Заболевание передается воздушно-капельным путем, а также через прикосновение грязными руками к глазам. Среди основных симптомов — сухой кашель, затрудненное дыхание вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Однако в некоторых случаях болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой, но даже со слабовыраженными симптомами больной может заразить других.
Для борьбы с распространением вируса правительство России приняло решение закрыть участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан Китая, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян, приостановить авиаперелеты в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV
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КультураРаспространение нового коронавирусаКино и сериалыШоу-бизнесДжеки ЧанГонконгКитайУханьВ мире
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