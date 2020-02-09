В Азербайджане началось голосование на парламентских выборах

Избиратели на одном из избирательных участков в Баку

БАКУ, 9 фев – РИА Новости. Избирательные участки для голосования на внеочередных парламентских выборах открылись в Избирательные участки для голосования на внеочередных парламентских выборах открылись в Азербайджане в 8.00 (7.00 мск).

Свыше 5 миллионов граждан проголосуют на 125 избирательных участках. На 125 мандатов претендуют более 1,3 тысячи кандидатов - почти вдвое больше, чем на парламентских выборах и 2010, и 2015 года.

Согласно законодательству Азербайджана, обязательный порог явки не предусмотрен, поэтому выборы будут признаны состоявшимися в любом случае. Ранее Центральная избирательная комиссия зарегистрировала более 850 международных наблюдателей.

Число местных наблюдателей, аккредитованных на выборы, составляет свыше 65 тысяч. В избирательную гонку включились 19 действующих в стране партий, в том числе правящая "Новый Азербайджан"