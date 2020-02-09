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В Азербайджане началось голосование на парламентских выборах
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РИА Новости

В Азербайджане началось голосование на парламентских выборах

07:06 09.02.2020
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© РИА Новости / Айдын Октай / Перейти в фотобанкИзбиратели на одном из избирательных участков в Баку
Избиратели на одном из избирательных участков в Баку
© РИА Новости / Айдын Октай
Перейти в фотобанк
БАКУ, 9 фев – РИА Новости. Избирательные участки для голосования на внеочередных парламентских выборах открылись в Азербайджане в 8.00 (7.00 мск).
Свыше 5 миллионов граждан проголосуют на 125 избирательных участках. На 125 мандатов претендуют более 1,3 тысячи кандидатов - почти вдвое больше, чем на парламентских выборах и 2010, и 2015 года.
Парламентские выборы в Азербайджане
02:20
Процедура выборов в парламент Азербайджана
Согласно законодательству Азербайджана, обязательный порог явки не предусмотрен, поэтому выборы будут признаны состоявшимися в любом случае. Ранее Центральная избирательная комиссия зарегистрировала более 850 международных наблюдателей.
Число местных наблюдателей, аккредитованных на выборы, составляет свыше 65 тысяч. В избирательную гонку включились 19 действующих в стране партий, в том числе правящая "Новый Азербайджан".
Участки в день голосования будут работать до 19.00 (18.00 мск). Голосования за рубежом, согласно законодательству, не предусмотрено. Центризбирком планирует обнародовать предварительные итоги выборов по большинству округов в ночь после дня голосования.
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Новый Азербайджан (партия)АзербайджанВ мире
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