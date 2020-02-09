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Air China скорректировала и сократила рейсы в США из-за коронавируса
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РИА Новости

Air China скорректировала и сократила рейсы в США из-за коронавируса

06:21 09.02.2020
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© Фото : предоставлено правительством ПекинаАэропорт Пекина
Аэропорт Пекина
© Фото : предоставлено правительством Пекина
Аэропорт Пекина. Архивное фото
ПЕКИН, 9 фев – РИА Новости. Крупнейшая китайская авиакомпания Air China в связи с распространением нового типа коронавируса и падением спроса на пассажирские авиаперевозки скорректировала маршруты и сократила рейсы туда-обратно из Китая в США, говорится в заявлении компании.
"Вспышка коронавируса оказала серьезное влияние на авиационный рынок, и, чтобы удовлетворить потребности культурных и бизнес обменов между двумя странами и сохранить авиасообщение с крупными городами США, авиакомпания Air China решила скорректировать структуру маршрутов и полеты", - говорится в заявлении авиаперевозчика.
С 8 февраля по 28 марта полностью отменены 2 рейса туда-обратно из Пекина в Нью-Йорк и по одному рейсу туда-обратно из Пекина в Лос-Анджелес, из Шэньчжэня в Лос-Анджелес, из Пекина в Вашингтон, из Пекина в Хьюстон и из Пекина в Сан-Франциско.
Также количество некоторых рейсов было сокращено до нескольких в неделю.
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Ранее управление гражданской авиации Китая призвало местные авиакомпании обеспечить непрерывное авиасообщение, в том числе международное, на фоне отмены рейсов в Китай многих иностранных авиаперевозчиков из-за коронавируса. При этом компаниям рекомендовалось отменить часть рейсов исходя из учета рыночной ситуации. Около 50 иностранных авиакомпаний уже приостановили полеты в Китай и из него.
Ранее стало известно, что Россия с 4 февраля ограничила въезд через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории КНР, пропускать будут ряд граждан только в аэропорту "Шереметьево". С 1 февраля 2020 года временно приостановлено осуществление российскими и китайскими авиакомпаниями регулярных пассажирских авиаперевозок, в том числе коммерческих, из РФ в Китай и обратно. Исключение составляют регулярные рейсы из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг и обратно.
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