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В Норильске в шахте сгорел погрузчик, эвакуированы 30 человек
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РИА Новости

В Норильске в шахте сгорел погрузчик, эвакуированы 30 человек

06:02 09.02.2020 (обновлено: 06:06 09.02.2020)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 9 фев - РИА Новости. Машина-погрузчик сгорела в шахте на руднике в Норильске, 30 человек были эвакуированы, пострадавших нет, сообщили журналистам в МЧС по Красноярскому краю.
По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на воскресенье.
"Восьмого февраля 2020 года в 23.06 (мск) от оперативного дежурного Норильского ВГСО поступила информация о возгорании погрузочно-доставочной машины на руднике. В шахте находились также 30 человек, вне зоны возгорания. Машинист самостоятельно потушить возгорание не смог, эвакуировался. Пострадавших нет. Проводилась эвакуация", - сообщили в пресс-службе ведомства.
В 4.15 мск пожар ликвидирован.
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ГУ МЧС по Красноярскому краюКрасноярский крайНорильскПроисшествия
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