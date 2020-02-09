В Норильске в шахте сгорел погрузчик, эвакуированы 30 человек

КРАСНОЯРСК, 9 фев - РИА Новости. Машина-погрузчик сгорела в шахте на руднике в Норильске, 30 человек были эвакуированы, пострадавших нет, сообщили журналистам в МЧС по Красноярскому краю.
По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на воскресенье.
"Восьмого февраля 2020 года в 23.06 (мск) от оперативного дежурного Норильского ВГСО поступила информация о возгорании погрузочно-доставочной машины на руднике. В шахте находились также 30 человек, вне зоны возгорания. Машинист самостоятельно потушить возгорание не смог, эвакуировался. Пострадавших нет. Проводилась эвакуация", - сообщили в пресс-службе ведомства.
В 4.15 мск пожар ликвидирован.
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