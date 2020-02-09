Владелец тульского кафе обвинил ведущую "Ревизорро" во лжи

В частности, по словам Даниловой, журналисты телешоу принесли с собой в заведение испорченные продукты, которые ведущая Ксения Милас выдала за найденные в кафе.

"Какое право она имеет зайти, она же правил Роспотребнадзора не знает! Влетает и начинает позорить! В других городах всё это так же снято, под копирку. Это отравление жизни людям, которые что-то создают. Я не говорю, что все идеальны: везде, где ни копни, что-нибудь найдется, начиная от магазина и заканчивая какой-нибудь базой или рестораном", — сказала Данилова.

В 2018 году приморский ресторан быстрого питания "Роял бургер" проиграл суд передаче "Ревизорро" с иском о взыскании более 27 миллионов рублей убытков, причиненных сюжетом от 2014 года об этом заведении. До этого, в 2016 году, суды четырех инстанций, включая Верховный суд России, признали недостоверными сведения, распространенные телеканалом "Пятница", в частности, фразы: Поэтому вы травите людей машинным маслом", "Торты у вас все давным-давно уже испортились", "Я уверена, что здесь есть какие-нибудь тараканы" и другие.