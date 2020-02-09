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2020-02-09T06:04+0300
https://ria.ru/20200209/1564447870.html
Владелец тульского кафе обвинил ведущую "Ревизорро" во лжи
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РИА Новости

Владелец тульского кафе обвинил ведущую "Ревизорро" во лжи

06:04 09.02.2020
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Генеральный директор и совладелец тульского кафе-бара "Блюз" Алла Данилова в беседе с региональным порталом MySlo обвинила ведущую и съемочную команду "Ревизорро"на канале "Пятница!" во лжи.
В частности, по словам Даниловой, журналисты телешоу принесли с собой в заведение испорченные продукты, которые ведущая Ксения Милас выдала за найденные в кафе.
"Пришла девочка-мальчик, фыркнула-пыркнула, грязные ботинки кинула, надела бахилы, раскидала свои продукты и начала снимать", — заявила собеседница издания.
Она добавила, что планирует обратиться в правоохранительные органы из-за распространенной в шоу информации, после чего намерена обратиться в суд.
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"Какое право она имеет зайти, она же правил Роспотребнадзора не знает! Влетает и начинает позорить! В других городах всё это так же снято, под копирку. Это отравление жизни людям, которые что-то создают. Я не говорю, что все идеальны: везде, где ни копни, что-нибудь найдется, начиная от магазина и заканчивая какой-нибудь базой или рестораном", — сказала Данилова.
В 2018 году приморский ресторан быстрого питания "Роял бургер" проиграл суд передаче "Ревизорро" с иском о взыскании более 27 миллионов рублей убытков, причиненных сюжетом от 2014 года об этом заведении. До этого, в 2016 году, суды четырех инстанций, включая Верховный суд России, признали недостоверными сведения, распространенные телеканалом "Пятница", в частности, фразы: Поэтому вы травите людей машинным маслом", "Торты у вас все давным-давно уже испортились", "Я уверена, что здесь есть какие-нибудь тараканы" и другие.
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Шоу-бизнесРевизорроТулаРоссияОбщество
Популярные комментарии
Поддерживаю "Ревизорро", трясти надо точки общественного питания... А то просрочки наберут и людей кормят не дешево!!!😡😡😡
9 февраля, 06:17
AAAlex Alakus
13420142
Цель любой такой передачи - заработать деньги телеканалу. Это достигается путем показа рекламы, а чем больше аудитория - тем больше цена. И я не удивлюсь если при съемке они преувеличивают, ведь зрителю интересны именно тараканы, а не то как чисто в заведении.
9 февраля, 07:28
АКАндрей К
3301104
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