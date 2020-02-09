Япония успешно запустила спутник-шпион на ракете-носителе Н2А

Япония тратит в год до 60 миллиардов иен (около 555 миллионов долларов) на создание и разработку спутников-шпионов. Поводом для начала разработок послужил запуск ракеты "Тэпходон" Северной Кореей в 1998 году. Через пять лет Япония запустила свой первый спутник-шпион. Сейчас на орбите находятся пять действующих оптических разведывательных спутников и два действующих радарных. Оптические спутники ведут съемку Земли, в том числе и военных объектов, днем, а радарные следят за земной поверхностью ночью или в условиях облачности.