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Япония успешно запустила спутник-шпион на ракете-носителе Н2А
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РИА Новости

Япония успешно запустила спутник-шпион на ракете-носителе Н2А

05:55 09.02.2020 (обновлено: 07:08 09.02.2020)
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© AFP 2020 / Jiji PressЗапуск ракеты-носителя Н2-А
Запуск ракеты-носителя Н2-А
© AFP 2020 / Jiji Press
Запуск ракеты-носителя Н2-А. Архивное фото
ТОКИО, 9 фев — РИА Новости. Спутник-шпион "Когаку-7" ("Оптика-7"), предназначенный для сбора информации, был успешно выведен на орбиту ракетой-носителем Н2А в воскресенье, сообщило японское аэрокосмическое агентство (JAXA).
Аппарат будет наблюдать за земной поверхностью и делать снимки цифровой камерой. Основной задачей является отслеживание деятельности и объектов Северной Кореи, прежде всего в том, что касается ее ракетной программы.
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Для ракеты-носителя Н2А этот запуск стал 35-м успешным подряд и вывел долю успешных запусков ракеты на уровень 97,5%.
В 2015 году Япония запустила "Когаку-5" — предшественника нынешнего спутника. Он также оснащен камерами большого разрешения, что позволяет получить изображение предмета размеров в 40 сантиметров.
Япония тратит в год до 60 миллиардов иен (около 555 миллионов долларов) на создание и разработку спутников-шпионов. Поводом для начала разработок послужил запуск ракеты "Тэпходон" Северной Кореей в 1998 году. Через пять лет Япония запустила свой первый спутник-шпион. Сейчас на орбите находятся пять действующих оптических разведывательных спутников и два действующих радарных. Оптические спутники ведут съемку Земли, в том числе и военных объектов, днем, а радарные следят за земной поверхностью ночью или в условиях облачности.
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Северная КореяЯпонское агентство аэрокосмических исследованийКНДРЯпонияБезопасностьВ мире
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