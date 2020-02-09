Штат Совета нацбезопасности США существенно сократят, сообщает СМИ

Ранее О'Брайен неоднократно заявлял о намерении сократить штат Совета, которой при бывшем президенте США Бараке Обаме увеличился до 236 сотрудников, хотя при Джордже Буше насчитывал 100 человек.
5 октября 2019, 09:28СМИ: Трамп распорядился сократить штат Совета национальной безопасности
Ранее стало известно, что Белый дом уволил эксперта по Украине из Совета национальной безопасности Александра Виндмана, который в ходе импичмента выступил с показаниями против президента США Дональда Трампа. Позднее Трамп заявил, что Виндман был недисциплинированным и "сливал" информацию.
Сенат США в среду оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения - в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности. Палата представителей в декабре 2019 года голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент. Демократы считают, что Трамп давил на власти Украины, пытаясь добиться расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и членов его семьи, а затем мешал расследованию в конгрессе. Трамп отрицает обвинения.