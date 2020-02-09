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Штат Совета нацбезопасности США существенно сократят, сообщает СМИ
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РИА Новости

Штат Совета нацбезопасности США существенно сократят, сообщает СМИ

05:35 09.02.2020
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© Фото : United States government workРоберт О'Брайен
Роберт О'Брайен
© Фото : United States government work
Роберт О'Брайен. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен на следующей неделе существенно сократит штат сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ), сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Ранее О'Брайен неоднократно заявлял о намерении сократить штат Совета, которой при бывшем президенте США Бараке Обаме увеличился до 236 сотрудников, хотя при Джордже Буше насчитывал 100 человек.
Президент США Дональд Трамп
5 октября 2019, 09:28
СМИ: Трамп распорядился сократить штат Совета национальной безопасности
Ранее стало известно, что Белый дом уволил эксперта по Украине из Совета национальной безопасности Александра Виндмана, который в ходе импичмента выступил с показаниями против президента США Дональда Трампа. Позднее Трамп заявил, что Виндман был недисциплинированным и "сливал" информацию.
Сенат США в среду оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения - в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности. Палата представителей в декабре 2019 года голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент. Демократы считают, что Трамп давил на власти Украины, пытаясь добиться расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и членов его семьи, а затем мешал расследованию в конгрессе. Трамп отрицает обвинения.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 03:20
Трамп уволил посла США в ЕС, который давал показания в ходе импичмента
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Совет по национальной безопасности СШАСШАВ мире
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