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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-09T05:21+0300
https://ria.ru/20200209/1564447512.html
В сирийской провинции Дейр-Эз-Зор открыли новую школу
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РИА Новости

В сирийской провинции Дейр-Эз-Зор открыли новую школу

05:17 09.02.2020 (обновлено: 05:21 09.02.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСирийские школьники
Сирийские школьники
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сирийские школьники. Архивное фото
ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 9 фев - РИА Новости. Новая школа открылась в поселке Хатла сирийской провинции Дейр-Эз-Зор, серьезно пострадавшей в ходе боевых действий против террористической группировки ИГ*, передает корреспондент РИА Новости.
Восстановление учреждений образования в провинции началось с момента ее освобождения от ИГ* в 2017 году и продолжается до сих пор. На этот счет утверждена даже специальная государственная программа. До войны в регионе работали почти 1,5 тысячи школ, за время войны их количество уменьшилось в пять раз и теперь многие из них фактически строятся заново. Только в 2019 году за парты сели более 120 тысяч детей. Теперь была восстановлена и школа в поселке Хатла. Это общая школа, здесь учатся и мальчики, и девочки.
"Семь лет назад сюда пришли незаконные вооруженные формирования, разрушили всю инфраструктуру. Сирийская армия освободила наш город. Правительство и наши русские друзья помогают восстановить все, что было уничтожено. В том числе и школы. Делают все, чтобы дети могли учиться. Я благодарю русский народ и вашего президента за поддержку и помощь", - сказал журналистам директор школы Салах Ад Дин Джоха.
Родители школьников надеются, что дополнительно к этой школе будет открыт еще и детский сад.
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"Все прекрасно, но хочется еще детскую площадку. И чтобы в школе были современные способы обучения и предметы, способные развлекать детей. Чтобы они любили школу", - сказала журналистам местная жительница Зейна.
Некоторые здания в провинции до сих пор еще не разминированы - работа в этом направлении продолжается.
Восстановление школ в Дейр-Эз-Зоре планируют завершить в 2020 году. Это позволит вернуться людям на освобожденные территории. Такие методы уже дают результат: через пункт пропуска "Сальхиях" в провинции Дейр-Эз-Зор вернулись более 50 тысяч беженцев. Причем, почти половина из этого числа – дети. Информация о том, что в Дейр-эз-Зоре можно жить, передается не только по сирийскому телевидению, но и из уст в уста. Это привело к тому, что беженцы стали покидать лагеря на территории, подконтрольной международной коалиции. С марта прошлого года из лагеря Эр-Рукбан ушли почти 20 тысяч человек.
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Всего же, по данным бюллетеня российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, на территории САР восстановлены 945 образовательных и 232 медицинских учреждения, отремонтированы пять автомобильных мостов и 1 129 километров автодорог, проложены 1 050,5 километра линий электропередач, введены в эксплуатацию 194 объекта водоснабжения, 303 хлебопекарни, 773 электроподстанции, 14 446 промышленных предприятия.
В настоящее время в 345 населенных пунктах провинций Алеппо, Дамаск, Дейр-Эз-Зор, Латакия, Хама, Хомс, Деръа, Эс-Сувейда, Эль-Кунейтра и Ракка ведутся работы по восстановлению и ремонту 2 752 жилых домов, 226 школ, 169 дошкольных учреждений, 237 медицинских учреждений, 197 хлебопекарен, 200 электроподстанций, 275 водонасосных станций и 93 культовых сооружений.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВойна в СирииДейр-эз-Зор (мухафаза)СирияВ мире
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