Власти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP

ПЕКИН, 9 фев — РИА Новости. Власти Власти Китая присвоили новому коронавирусу временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса), ВОЗ постоянного официального международного названия новому заболеванию пока не дала.

"Принято решение присвоить новому заболеванию временное название "пневмония, вызываемая новым типом коронавируса". Название на английском языке Novel Coronavirus Pneumonia, сокращенно NCP", — говорится в сообщении государственного комитета по здравоохранению КНР.

В конце января состоялось заседание чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения , когда организация признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. ВОЗ рекомендовала присвоить новому коронавирусу временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", цифры означают год, когда заболевание выявили, а буквы — сокращение от "новый тип коронавируса". В первую очередь это было продиктовано тем, чтобы представители общественности не давали свои собственные названия заболеванию, которые были бы связаны с городом Ухань, к примеру, "уханьский коронавирус".

Решение о постоянном официальном названии пока не принято, оно будет определено позже посредством международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ).

Новый коронавирус

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 811 человек, заражены почти 37,2 тысячи.