Премьер Таиланда вылетит на место операции по обезвреживанию стрелка

Премьер может прибыть в город в 10.00 по местному времени (06.00 мск), говорится в сообщении.

В субботу вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра на северо-востоке Таиланда. По данным минздрава, жертвами стрелка стал 21 человек, включая полицейского, пострадали 63. При этом телеканал "Тхаи Рат ТВ" со ссылкой на полицию сообщал о 25 погибших.