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Полиция в Таиланде
Стрельба в Таиланде
2020-02-09T05:58+0300
https://ria.ru/20200209/1564447414.html
Премьер Таиланда вылетит на место операции по обезвреживанию стрелка
https://cdn23.img.ria.ru/images/153274/53/1532745314_0:0:3126:1758_1036x0_80_0_0_5af2cde807a1bd5af4387d4505fd62b8.jpg
РИА Новости

Премьер Таиланда вылетит на место операции по обезвреживанию стрелка

05:04 09.02.2020 (обновлено: 05:58 09.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Королевства Таиланд Прают Чан-Оча
Премьер-министр Королевства Таиланд Прают Чан-Оча
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Премьер-министр Королевства Таиланд Прают Чан-Оча. Архивное фото
БАНГКОК, 9 фев – РИА Новости. Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча вылетит утром в воскресенье в город Накхонратчасима, место проведения операции по обезвреживанию устроившего стрельбу военнослужащего, сообщает местный государственный телеканал Thai PBS.
Премьер может прибыть в город в 10.00 по местному времени (06.00 мск), говорится в сообщении.
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Операцией на месте лично руководят главнокомандующий сухопутных войск Таиланда и начальник главного управления национальной полиции страны, напоминает телеканал. Шеф национальной полиции находится в настоящее время внутри здания торгового центра, говорится в сообщении.
В субботу вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра на северо-востоке Таиланда. По данным минздрава, жертвами стрелка стал 21 человек, включая полицейского, пострадали 63. При этом телеканал "Тхаи Рат ТВ" со ссылкой на полицию сообщал о 25 погибших.
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