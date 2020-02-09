Премьер Таиланда вылетит на место операции по обезвреживанию стрелка

БАНГКОК, 9 фев – РИА Новости. Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча вылетит утром в воскресенье в город Накхонратчасима, место проведения операции по обезвреживанию устроившего стрельбу военнослужащего, сообщает местный государственный телеканал Thai PBS.
Премьер может прибыть в город в 10.00 по местному времени (06.00 мск), говорится в сообщении.
Операцией на месте лично руководят главнокомандующий сухопутных войск Таиланда и начальник главного управления национальной полиции страны, напоминает телеканал. Шеф национальной полиции находится в настоящее время внутри здания торгового центра, говорится в сообщении.
В субботу вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра на северо-востоке Таиланда. По данным минздрава, жертвами стрелка стал 21 человек, включая полицейского, пострадали 63. При этом телеканал "Тхаи Рат ТВ" со ссылкой на полицию сообщал о 25 погибших.