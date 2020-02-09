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Южная Корея подтвердила 25-й случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

Южная Корея подтвердила 25-й случай заражения коронавирусом

04:55 09.02.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonСотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
СЕУЛ, 9 фев – РИА Новости. Южная Корея подтвердила 25-й случай заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV, сообщила Организация центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Новым 25-м зараженным стала 73-летняя гражданка Южной Кореи. Ее сожитель недавно посещал китайскую провинцию Гуандун. Почувствовав жар и начав кашлять, женщина решила обратиться за медпомощью. Анализы показали наличие у нее коронавируса. Сейчас она находится на карантине.
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Ранее сообщалось, что в Южной Корее два пациента выздоровели и были выписаны. Таким образом, включая новый случай заражения, сейчас на лечении находятся 23 человека. Еще 960 человек проходят проверку. По данным министерства обороны, еще 1100 военнослужащих, которые посещали Китай, Гонконг или Макао, до сих пор остаются на карантине у себя дома или в военных частях.
Как сообщило министерство здравоохранения, уже в 124 общественных медицинских центрах по всей стране доступен новый быстрый вариант анализа на коронавирус. Теперь Южная Корея может проводить до трех тысяч анализов в день, но в первую очередь все еще будут проверять тех, кто был за границей или у кого явно проявляются соответствующие симптомы.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 811 человек, заражены почти 37,2 тысячи.
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Распространение нового коронавирусаМинистерство здравоохранения и благосостояния Южной Кореи (Минздрав Южной Кореи)Южная КореяВ мире
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