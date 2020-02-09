Таиландский стрелок мог забаррикадироваться в подвале ТЦ

БАНГКОК, 9 фев - РИА Новости. Сержант таиландской армии, устроивший стрельбу в городе Накхонратчасима (Корат), вероятно, забаррикадировался в подвальном этаже торгового центра Terminal 21, сообщает телеканал "Тхаи Рат ТВ" со ссылкой на полицию.
По данным телеканала, преступник находится на одном из подвальных этажей, по-видимому, один, без заложников.
Подвальных этажей в торговом центре два. На нижнем находится супермаркет, в котором, как считают полицейские, и забаррикадировался преступник.
Ранее телеканал сообщал, что стрелок покинул здание торгового центра после перестрелки со спецназовцами, однако с территории торгового центра уйти не смог, так как все улицы, прилегающие к зданию, полностью перекрыты полицией и военными.
В субботу вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра на северо-востоке Таиланда. Жертвами стрелка стали 25 человек, включая погибшего полицейского, ранения получили 63 человека, включая двух раненых спецназовцев. При этом телеканал "Тхаи Рат ТВ" со ссылкой на полицию сообщал о 25 погибших.