Таиландский стрелок мог забаррикадироваться в подвале ТЦ

Спецназ в Таиланде около торгового центра, где произошла стрельба

Спецназ в Таиланде около торгового центра, где произошла стрельба

© AP Photo / Sakchai Lalitkanjanakul Спецназ в Таиланде около торгового центра, где произошла стрельба

БАНГКОК, 9 фев - РИА Новости. Сержант таиландской армии, устроивший Сержант таиландской армии, устроивший стрельбу в городе Накхонратчасима (Корат), вероятно, забаррикадировался в подвальном этаже торгового центра Terminal 21, сообщает телеканал "Тхаи Рат ТВ" со ссылкой на полицию.

По данным телеканала, преступник находится на одном из подвальных этажей, по-видимому, один, без заложников.

Подвальных этажей в торговом центре два. На нижнем находится супермаркет, в котором, как считают полицейские, и забаррикадировался преступник.

Ранее телеканал сообщал, что стрелок покинул здание торгового центра после перестрелки со спецназовцами, однако с территории торгового центра уйти не смог, так как все улицы, прилегающие к зданию, полностью перекрыты полицией и военными.