В Таиланде число пострадавших после стрельбы достигло 63 человек

"В настоящее время в больницы города Накхонратчасима доставлены 63 человека, получивших ранения в результате действий преступника, устроившего стрельбу на улицах города и в торговом центре", — информирует ведомство.

В субботу вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра и захватил заложников. Жертвами стрелка стали 25 человек, в том числе полицейский.

После перестрелки со спецназовцами стрелок покинул здание ТЦ, однако с территории заведения, как полагают в силовых структурах, он уйти не смог — все улицы, прилегающие к зданию, полностью перекрыты полицией и военными.