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Полиция в Таиланде
Стрельба в Таиланде
2020-02-09T07:15+0300
https://ria.ru/20200209/1564447258.html
В Таиланде число пострадавших после стрельбы достигло 63 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564444852_0:90:3322:1959_1036x0_80_0_0_a0c6855f10864ecee52b4c6d677804e4.jpg
РИА Новости

В Таиланде число пострадавших после стрельбы достигло 63 человек

04:39 09.02.2020 (обновлено: 07:15 09.02.2020)
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© AP Photo / Sakchai LalitkanjanakulСпецназ в Таиланде эвакуирует людей из торгового центра, где произошла стрельба
Спецназ в Таиланде эвакуирует людей из торгового центра, где произошла стрельба
© AP Photo / Sakchai Lalitkanjanakul
Спецназ в Таиланде эвакуирует людей из торгового центра, где произошла стрельба
БАНГКОК, 9 фев — РИА Новости. Количество раненных стрелком в городе Накхонратчасима (Корат) на северо-востоке Таиланда превысило 60 человек, говорится в бюллетене минздрава страны, который зачитали в эфире гостелеканала Thai PBS.

"В настоящее время в больницы города Накхонратчасима доставлены 63 человека, получивших ранения в результате действий преступника, устроившего стрельбу на улицах города и в торговом центре", — информирует ведомство.

Ранее минздрав Таиланда сообщал о 33 раненых.
В субботу вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра и захватил заложников. Жертвами стрелка стали 25 человек, в том числе полицейский.
После перестрелки со спецназовцами стрелок покинул здание ТЦ, однако с территории заведения, как полагают в силовых структурах, он уйти не смог — все улицы, прилегающие к зданию, полностью перекрыты полицией и военными.
Операцией на месте лично руководят главком сухопутных войск Таиланда и начальник главного управления национальной полиции страны.
Подробности читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Спецназ в Таиланде около торгового центра, где произошла стрельба
04:43Стрельба в Таиланде
Таиландский стрелок мог забаррикадироваться в подвале ТЦ
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Стрельба в ТаиландеТаиландВ мире
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