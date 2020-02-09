Ученый из США рассказал, когда создадут вакцину от нового коронавируса

ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. Создание вакцины от нового типа Создание вакцины от нового типа коронавируса может потребовать больше времени, чем продолжается нынешняя эпидемия, но это будет полезно для будущих вспышек, считает профессор Пенсильванского университета , глава Центра динамики инфекционных заболеваний (CIDD) Элизабет МакГроу.

"Маловероятно, что (вакцина — ред.) будет доступна во время текущей вспышки, поскольку ее разработка, вероятно, потребует в лучшем случае нескольких лет, но будет полезно иметь ее готовой для будущих вспышек", — прокомментировала для РИА Новости ситуацию эксперт.

"Я также хочу отметить, что, хотя вакцины еще нет, существует вакцина против SARS (Severe acute respiratory syndrome, вспышка которого произошла в 2002-2003 годах — ред.), которая может дать некоторую защиту против нового коронавируса", — отметила МакГроу.

По ее словам, в настоящее время "вирус удалось идентифицировать, и специалисты работают над созданием вакцины".

Говоря об особенностях нынешней эпидемии, специалист рассказала, что "данный вирус имеет более низкий коэффициент смертности, чем предыдущие вспышки (коронавируса), при этом он заразил большее число людей".

По ее оценке, "в предстоящие недели станет понятно, начнет ли инфекция распространяться между людьми за пределами Китая".

"В настоящее время, похоже, что (за пределами Китая — ред.) зафиксированы лишь несколько случаев вторичного инфицирования, по большей части, благодаря хорошему мониторингу и карантинным мерам по всему миру", — считает МакГроу.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 811 человек, заражены почти 37,2 тысячи.