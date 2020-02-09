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Ученый из США рассказал, когда создадут вакцину от нового коронавируса
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РИА Новости

Ученый из США рассказал, когда создадут вакцину от нового коронавируса

04:27 09.02.2020 (обновлено: 07:25 09.02.2020)
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© REUTERS / China DailyСотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
© REUTERS / China Daily
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. Создание вакцины от нового типа коронавируса может потребовать больше времени, чем продолжается нынешняя эпидемия, но это будет полезно для будущих вспышек, считает профессор Пенсильванского университета, глава Центра динамики инфекционных заболеваний (CIDD) Элизабет МакГроу.

"Маловероятно, что (вакцина — ред.) будет доступна во время текущей вспышки, поскольку ее разработка, вероятно, потребует в лучшем случае нескольких лет, но будет полезно иметь ее готовой для будущих вспышек", — прокомментировала для РИА Новости ситуацию эксперт.

"Я также хочу отметить, что, хотя вакцины еще нет, существует вакцина против SARS (Severe acute respiratory syndrome, вспышка которого произошла в 2002-2003 годах — ред.), которая может дать некоторую защиту против нового коронавируса", — отметила МакГроу.
По ее словам, в настоящее время "вирус удалось идентифицировать, и специалисты работают над созданием вакцины".
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Говоря об особенностях нынешней эпидемии, специалист рассказала, что "данный вирус имеет более низкий коэффициент смертности, чем предыдущие вспышки (коронавируса), при этом он заразил большее число людей".
По ее оценке, "в предстоящие недели станет понятно, начнет ли инфекция распространяться между людьми за пределами Китая".
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"В настоящее время, похоже, что (за пределами Китая — ред.) зафиксированы лишь несколько случаев вторичного инфицирования, по большей части, благодаря хорошему мониторингу и карантинным мерам по всему миру", — считает МакГроу.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 811 человек, заражены почти 37,2 тысячи.
Правительство России на прошлой неделе приняло решение закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан КНР, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян, приостановить полеты всех регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем. С 14-го власти планируют отменить чартеры.
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Распространение нового коронавирусаПенсильванский университетКитайПенсильванияСШАВ мире
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