Источник сообщил, когда следующий корабль "Прогресс" полетит к МКС

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Очередной российский грузовой корабль "Прогресс" планируется запустить к Международной космической станции (МКС) в конце апреля, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Старт корабля "Прогресс МС-14" с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 25 апреля", — сказал собеседник агентства.
В "Роскосмосе" не стали комментировать РИА Новости эту информацию.
Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978 года осуществлены 165 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.
Сейчас на МКС совершают полет россияне Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Мейр.
Планируется, что 9 апреля к ним прилетят россияне Николай Тихонов и Андрей Бабкин и американец Кристофер Кэссиди. Скрипочка, Морган и Меир возвратятся на Землю 17 апреля.