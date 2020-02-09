Источник сообщил, когда следующий корабль "Прогресс" полетит к МКС

"Старт корабля "Прогресс МС-14" с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 25 апреля", — сказал собеседник агентства.

Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978 года осуществлены 165 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.