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Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
2020-02-09T12:45+0300
https://ria.ru/20200209/1564447114.html
Источник сообщил, когда следующий корабль "Прогресс" полетит к МКС
https://cdn23.img.ria.ru/images/150683/17/1506831704_34:0:1321:724_1036x0_80_0_0_554a704be44b276816b603b1dd046528.jpg
РИА Новости

Источник сообщил, когда следующий корабль "Прогресс" полетит к МКС

04:25 09.02.2020 (обновлено: 12:45 09.02.2020)
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© Фото : РоскосмосПуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс"
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс
© Фото : Роскосмос
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс". Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Очередной российский грузовой корабль "Прогресс" планируется запустить к Международной космической станции (МКС) в конце апреля, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Старт корабля "Прогресс МС-14" с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 25 апреля", — сказал собеседник агентства.

В "Роскосмосе" не стали комментировать РИА Новости эту информацию.
Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978 года осуществлены 165 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.
Сейчас на МКС совершают полет россияне Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Мейр.
Планируется, что 9 апреля к ним прилетят россияне Николай Тихонов и Андрей Бабкин и американец Кристофер Кэссиди. Скрипочка, Морган и Меир возвратятся на Землю 17 апреля.
Международная космическая станция
Вчера, 03:35Хочу стать космонавтом
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Хочу стать космонавтомПрогресс-МСМеждународная космическая станция (МКС)Роскосмос
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