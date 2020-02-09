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2020-02-09T11:15+0300
https://ria.ru/20200209/1564447080.html
Спецборт МЧС России доставил медицинские препараты в Китай
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РИА Новости

Спецборт МЧС России доставил медицинские препараты в Китай

04:18 09.02.2020 (обновлено: 11:15 09.02.2020)
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© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкОтправка гуманитарной помощи в Китай
Отправка гуманитарной помощи в Китай
© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Самолет МЧС России доставил медицинские препараты и средства индивидуальной защиты для жителей Китая, сообщает ведомство.
Спецборт Ил-76 перевез в КНР 183 кубометра гуманитарного груза. Рейс выполнен в рамках поручений президента Владимира Путина и правительства, говорится в сообщении.
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Отмечается, что МЧС России всегда активно участвует в международном гуманитарном сотрудничестве. За прошедший год ведомство оказало адресную гумпомощь пострадавшим от различных катаклизмов государствам Азии, Африки, Европы и Латинской Америки.

Новый коронавирус

В конце декабря КНР сообщила о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
Власти Китая присвоили коронавирусу временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса), ВОЗ постоянного официального международного названия пока не дала.
По последним данным, число заболевших по всему миру превысило 37 тысяч пациентов, умерли больше 800 человек. Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны, в том числе в Россию.
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Правительство России на прошлой неделе приняло решение закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан КНР, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян, приостановить полеты всех регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем. С 14-го власти планируют отменить чартеры.
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Распространение нового коронавирусаМЧС РФКитайРоссияВ мире
Популярные комментарии
...а нашим российским детям будем СМСками на лечение собирать
9 февраля, 04:55
Яков Нек
1300108
Ну конечно, все свои проблемы уже решены. Популизм чистой воды
9 февраля, 04:41
Яков Нек
600009
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