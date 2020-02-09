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Полиция в Таиланде
Стрельба в Таиланде
2020-02-09T04:41+0300
https://ria.ru/20200209/1564447054.html
Таиландский стрелок ранил двух спецназовцев
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РИА Новости

Таиландский стрелок ранил двух спецназовцев

04:13 09.02.2020 (обновлено: 04:41 09.02.2020)
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© AP Photo / Sakchai LalitkanjanakulСпецназ в Таиланде около торгового центра, где произошла стрельба
Спецназ в Таиланде около торгового центра, где произошла стрельба
© AP Photo / Sakchai Lalitkanjanakul
БАНГКОК, 9 фев - РИА Новости. В ходе операции по задержанию или обезвреживанию таиландского стрелка были ранены двое полицейских из подразделения спецназначения, заявил в городе Накхонратчасима (Корат) министр здравоохранения и вице-премьер Таиланда Анутхин Чанвиракун.
"В больницу доставлены двое полицейских из подразделения спецназначения, которые получили ранения во время операции в торговом центре Terminal 21", - заявил министр, выступление которого транслировал телеканал "Тхаи Рат ТВ".
Ранее министр сообщил о гибели офицера полицейского спецназа в ходе перестрелки с преступником, устроившем стрельбу и взрывы в городе Накхонратчасима.
Жертвами стрелка стали 25 человек, включая погибшего полицейского, ранения получили 33 человека, включая двух раненых спецназовцев.
Спецназ в Таиланде около торгового центра, где произошла стрельба
01:35Стрельба в Таиланде
СМИ: таиландский стрелок все еще может быть на территории ТЦ в Корате
Операция на территории торгового центра продолжается. Преступник, старший сержант сухопутных войск Таиланда, вооружен автоматическим оружием, снайперской винтовкой, пистолетами и гранатами, украденными с оружейного склада воинской части. Он является инструктором по стрельбе из автоматической винтовки и пистолета. По сведениям министерства обороны, сержант прошел подготовку по программе сил специального назначения.
Многие наблюдатели отмечают, что действия, в особенности бессмысленная жестокость, сержанта вызвали общенациональный шок, так как подобные происшествия в Таиланде еще никогда не случались.
Подробности читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Полиция Таиланда
Вчера, 18:49
Громкие случаи стрельбы в общественных местах в мире
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Стрельба в ТаиландеТаиландВ мире
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