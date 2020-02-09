Таиландский стрелок ранил двух спецназовцев

Спецназ в Таиланде около торгового центра, где произошла стрельба

© AP Photo / Sakchai Lalitkanjanakul Спецназ в Таиланде около торгового центра, где произошла стрельба

БАНГКОК, 9 фев - РИА Новости. В ходе операции по задержанию или обезвреживанию В ходе операции по задержанию или обезвреживанию таиландского стрелка были ранены двое полицейских из подразделения спецназначения, заявил в городе Накхонратчасима (Корат) министр здравоохранения и вице-премьер Таиланда Анутхин Чанвиракун.

"В больницу доставлены двое полицейских из подразделения спецназначения, которые получили ранения во время операции в торговом центре Terminal 21", - заявил министр, выступление которого транслировал телеканал "Тхаи Рат ТВ"

Ранее министр сообщил о гибели офицера полицейского спецназа в ходе перестрелки с преступником, устроившем стрельбу и взрывы в городе Накхонратчасима.

Жертвами стрелка стали 25 человек, включая погибшего полицейского, ранения получили 33 человека, включая двух раненых спецназовцев.

Операция на территории торгового центра продолжается. Преступник, старший сержант сухопутных войск Таиланда, вооружен автоматическим оружием, снайперской винтовкой, пистолетами и гранатами, украденными с оружейного склада воинской части. Он является инструктором по стрельбе из автоматической винтовки и пистолета. По сведениям министерства обороны, сержант прошел подготовку по программе сил специального назначения.