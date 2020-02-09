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Полиция в Таиланде
Стрельба в Таиланде
2020-02-09T10:49+0300
https://ria.ru/20200209/1564447026.html
В Таиланде число погибших при стрельбе выросло до 25 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564444825_0:138:1477:969_1036x0_80_0_0_ecab6e27bee00e4e73abf94663359ab4.jpg
РИА Новости

В Таиланде число погибших при стрельбе выросло до 25 человек

04:07 09.02.2020 (обновлено: 10:49 09.02.2020)
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© AP PhotoПолиция около здания торгового центра в Таиланде, где произошла стрельба
Полиция около здания торгового центра в Таиланде, где произошла стрельба
© AP Photo
Полиция около здания торгового центра в Таиланде, где произошла стрельба
БАНГКОК, 9 фев – РИА Новости. Количество погибших в таиландском городе Накхонратчасима (Корат) в результате стрельбы, которую открыл по жителям города и посетителям торгового центра Terminal 21 военнослужащий, вооруженный автоматическим оружием и гранатами, достигло 25, сообщает телеканал "Тхаи Рат ТВ" со ссылкой на полицию.
Ранее сообщалось о 21 погибшем.
По данным канала, четыре человека погибли в здании торгового центра еще вечером в субботу. Их тела обнаружили спецназовцы во время операции по обезвреживанию стрелка, которая все еще продолжается.
В здании могут еще оставаться гражданские лица из числа посетителей торгового центра, в том числе раненые, сообщает телеканал, цитируя Instagram полицейского управления по подавлению преступности, в составе которого работает полицейское спецподразделение, участвующее в операции.
Подробности читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Полиция Таиланда
Вчера, 18:49
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Стрельба в ТаиландеТаиландВ мире
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