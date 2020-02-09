Посол: США прорабатывают предложение Путина о саммите "пятерки" СБ ООН

ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. Американская сторона взяла в проработку предложение Владимира Путина о встрече лидеров постоянных членов СБ ООН, заявил в воскресенье РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов.
Российский президент, выступая на пятом Всемирном форуме памяти холокоста, предложил провести встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании и заявил, что Россия намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки".
"Инициатива российского президента взята в проработку американской стороной. Что касается модальностей подготовки саммита, то, наверное, было бы правильнее дождаться реакции всех лидеров стран "пятерки" и уже затем приступать к организационным деталям, включая согласование с партнерами места и даты встречи", — сказал Антонов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 24 января заявлял, что инициативу поддержали КНР и Франция, не получены ответы от США и Великобритании.
Комментируя проблемы взаимодействия с Соединенными Штатами в контексте международной проблематики, посол отметил, что Россия готова к дальнейшей совместной работе с американскими партнерами в интересах снижения напряженности в области международной безопасности, а также ради выхода на взаимоприемлемые договоренности по тематике контроля над вооружениями и другим вопросам стратегической стабильности.