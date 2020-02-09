Посол: США прорабатывают предложение Путина о саммите "пятерки" СБ ООН

"Инициатива российского президента взята в проработку американской стороной. Что касается модальностей подготовки саммита, то, наверное, было бы правильнее дождаться реакции всех лидеров стран "пятерки" и уже затем приступать к организационным деталям, включая согласование с партнерами места и даты встречи", — сказал Антонов.