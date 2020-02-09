Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-09T09:37+0300
https://ria.ru/20200209/1564446641.html
Посол: США прорабатывают предложение Путина о саммите "пятерки" СБ ООН
https://cdn24.img.ria.ru/images/151672/62/1516726245_0:0:2048:1152_1036x0_80_0_0_7927a813931adcdb7e9871a9421ae2ef.jpg
РИА Новости

Посол: США прорабатывают предложение Путина о саммите "пятерки" СБ ООН

02:42 09.02.2020 (обновлено: 09:37 09.02.2020)
5997
© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. Американская сторона взяла в проработку предложение Владимира Путина о встрече лидеров постоянных членов СБ ООН, заявил в воскресенье РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов.
Российский президент, выступая на пятом Всемирном форуме памяти холокоста, предложил провести встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании и заявил, что Россия намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки".

"Инициатива российского президента взята в проработку американской стороной. Что касается модальностей подготовки саммита, то, наверное, было бы правильнее дождаться реакции всех лидеров стран "пятерки" и уже затем приступать к организационным деталям, включая согласование с партнерами места и даты встречи", — сказал Антонов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 24 января заявлял, что инициативу поддержали КНР и Франция, не получены ответы от США и Великобритании.
Комментируя проблемы взаимодействия с Соединенными Штатами в контексте международной проблематики, посол отметил, что Россия готова к дальнейшей совместной работе с американскими партнерами в интересах снижения напряженности в области международной безопасности, а также ради выхода на взаимоприемлемые договоренности по тематике контроля над вооружениями и другим вопросам стратегической стабильности.
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
23 января, 22:36
В ООН оценили идею Путина провести встречу лидеров "пятерки" Совбеза
7750027
Обсудить 7
Совет Безопасности ООНАнатолий АнтоновВладимир ПутинООНРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Памятник героям Варшавского восстания 1944 года в Варшаве
Валенса высмеял требования Польши к России о выплате репараций
Остров Шпицберген
Посольство России обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене
На территории нефтегазовой компании PGNiG, Польша
Варшава обвиняет: "Газпром" обесценил польскую газовую госкомпанию
Обследование пациента с использованием позитронно-эмиссионного томографа
Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака
Главное здание Совета Европы в Страсбурге
В МИД Украины разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и вкладами
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Восемь человек погибли в массовой драке на юге Казахстана
Самолет Airbus A380 авиакомпании China Southern Airlines
Экс-летчик оценил сообщения об увольнении российских пилотов в Китае
Шахтер на угольной шахте Вуек в Катовице, Польша
Следующая война будет с Польшей. Топливная
Тяжелая огнемётная система залпового огня ТОС-1а Солнцепек во время динамической экспозиции на выставке Армия России – завтра в рамках IV Международного военно-технического форума «Армия-2018 в Кубинке
"Испугаться не успеешь": пять типов боеприпасов, не оставляющих шансов
Офисный работник
"Правило 90". О чем стоит знать всем офисным работникам
Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав
Сталин как в воду глядел. К юбилею "раздела Европы"
Актер Джеки Чан
Джеки Чан пообещал миллион юаней создателю лекарства от коронавируса
Полиция около здания торгового центра в Таиланде, где произошла стрельба
Назван мотив военного, открывшего стрельбу по людям в Таиланде
Спецназ в Таиланде около торгового центра, где произошла стрельба
В Таиланде ликвидировали солдата, устроившего стрельбу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:52Россия не получала от Польши предложений по открытию архивов о войне
12:51Иран сообщил об отражении "самой масштабной" кибератаки
12:50В Баку рассказали о влиянии коронавируса на цены на нефть
12:47В Сочи ожидается мороз до минус 11 градусов
12:44МИД назвал планы по установке памятника власовцам в Праге глумлением
12:42Власти заявили о полном обеспечении Уханя продовольствием
12:40Южная Корея подтвердила 27-й случай заражения коронавирусом
12:35В сочинской школе потушили пожар
12:35В Москве один человек погиб в ДТП на Калужском шоссе
12:31В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве
12:24Назвавшая себя русской украинкой Поклонская заказала генетический тест
12:21В ялтинский суд подали иск об изъятии моржей из "китовой тюрьмы"
12:16Сеул ужесточит досмотр приезжих из стран, где есть зараженные вирусом
12:15Британия эвакуировала из Уханя еще более 200 человек
12:10Назарбаева призвала наказать провокаторов после массовых беспорядков
12:05Польша подтвердила курс на искажение истории, заявили в МИД России
12:00Умер актер из "Звездного пути" Кевин Конуэй
11:54В Хубэй на борьбу с коронавирусом прибыли около 12 тысяч медиков
11:51В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом
11:49СМИ: число заболевших коронавирусом на Diamond Princess выросло до 70
Лента новостейМолния