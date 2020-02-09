Посол рассказал о сроках встречи с США по стратегической стабильности

ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Конкретные сроки очередной встречи по стратегической стабильности между Россией и Конкретные сроки очередной встречи по стратегической стабильности между Россией и США прорабатываются, заявил РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов

"В ходе состоявшихся 16 января российско-американских консультаций по вопросам стратегической стабильности достигнута договоренность о продолжении в ближайшем будущем двустороннего диалога по данной проблематике... В настоящее время прорабатываются конкретные сроки очередной встречи по стратповестке", - сказал Антонов.

Антонов отметил, что Россия готова к дальнейшей совместной работе с американскими партнерами в интересах снижения напряженности в области международной безопасности, а также ради выхода на взаимоприемлемые договоренности по тематике контроля над вооружениями и другим вопросам стратегической стабильности.

В прошлом году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.