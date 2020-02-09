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Посол рассказал о сроках встречи с США по стратегической стабильности
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РИА Новости

Посол рассказал о сроках встречи с США по стратегической стабильности

02:38 09.02.2020 (обновлено: 02:43 09.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Конкретные сроки очередной встречи по стратегической стабильности между Россией и США прорабатываются, заявил РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов.
"В ходе состоявшихся 16 января российско-американских консультаций по вопросам стратегической стабильности достигнута договоренность о продолжении в ближайшем будущем двустороннего диалога по данной проблематике... В настоящее время прорабатываются конкретные сроки очередной встречи по стратповестке", - сказал Антонов.
Антонов отметил, что Россия готова к дальнейшей совместной работе с американскими партнерами в интересах снижения напряженности в области международной безопасности, а также ради выхода на взаимоприемлемые договоренности по тематике контроля над вооружениями и другим вопросам стратегической стабильности.
В прошлом году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.
Ранее Джон Болтон, бывший советником президента США по национальной безопасности, заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.
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Анатолий АнтоновРоссияСШАБезопасностьВ мире
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