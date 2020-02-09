Минздрав Таиланда подтвердил гибель спецназовца при стрельбе в ТЦ

"Сотрудник полиции из отряда специального назначения погиб в перестрелке с преступником в торговом центре. Он стал 21-м человеком, погибшим от рук преступника", - заявил Чанвиракун.

Министр также сообщил, что, по некоторым признакам, в торговом центре все еще могут оставаться гражданские лица, в том числе раненые, которые не могут самостоятельно покинуть здание.