Минздрав Таиланда подтвердил гибель спецназовца при стрельбе в ТЦ

БАНГКОК, 9 фев – РИА Новости. Министр здравоохранения Таиланда Анутхин Чанвиракун, находящийся в городе Накхонратчасима (Корат), подтвердил гибель бойца спецподразделения полиции в перестрелке в торговом центре Terminal 21.
Министр выступил с заявлением в прямом эфире телеканала Thai PBS.
"Сотрудник полиции из отряда специального назначения погиб в перестрелке с преступником в торговом центре. Он стал 21-м человеком, погибшим от рук преступника", - заявил Чанвиракун.
Министр также сообщил, что, по некоторым признакам, в торговом центре все еще могут оставаться гражданские лица, в том числе раненые, которые не могут самостоятельно покинуть здание.