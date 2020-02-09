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Полиция в Таиланде
Стрельба в Таиланде
2020-02-09T02:02+0300
https://ria.ru/20200209/1564446445.html
Минздрав Таиланда подтвердил гибель спецназовца при стрельбе в ТЦ
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564444852_0:90:3322:1959_1036x0_80_0_0_a0c6855f10864ecee52b4c6d677804e4.jpg
РИА Новости

Минздрав Таиланда подтвердил гибель спецназовца при стрельбе в ТЦ

01:51 09.02.2020 (обновлено: 02:02 09.02.2020)
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© AP Photo / Sakchai LalitkanjanakulСпецназ в Таиланде эвакуирует людей из торгового центра, где произошла стрельба
Спецназ в Таиланде эвакуирует людей из торгового центра, где произошла стрельба
© AP Photo / Sakchai Lalitkanjanakul
Спецназ в Таиланде эвакуирует людей из торгового центра, где произошла стрельба
БАНГКОК, 9 фев – РИА Новости. Министр здравоохранения Таиланда Анутхин Чанвиракун, находящийся в городе Накхонратчасима (Корат), подтвердил гибель бойца спецподразделения полиции в перестрелке в торговом центре Terminal 21.
Министр выступил с заявлением в прямом эфире телеканала Thai PBS.
"Сотрудник полиции из отряда специального назначения погиб в перестрелке с преступником в торговом центре. Он стал 21-м человеком, погибшим от рук преступника", - заявил Чанвиракун.
Министр также сообщил, что, по некоторым признакам, в торговом центре все еще могут оставаться гражданские лица, в том числе раненые, которые не могут самостоятельно покинуть здание.
Подробности читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Спецназ в Таиланде около торгового центра, где произошла стрельба
01:38Стрельба в Таиланде
СМИ: в Таиланде у здания торгового центра вновь слышны выстрелы
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