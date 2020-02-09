СМИ: в Таиланде у здания торгового центра вновь слышны выстрелы

БАНГКОК, 9 фев – РИА Новости. Со стороны здания торгового центра Terminal 21 в городе Накхонратчасима (Корат), на территории которого идет операция по задержанию таиландского стрелка, слышны звуки автоматных очередей и взрывы, сообщает телеканал "Тхаи Рат ТВ".
"Я не могу пока точно определить, стрельба и взрывы слышны из здания или с территории, прилегающей к нему. Звуки идут с той стороны, куда проехал некоторое время назад бронеавтомобиль", - сообщил корреспондент телеканала с места события.
В субботу вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра на северо-востоке Таиланда. Сообщалось о 31 раненом и 20 погибших.