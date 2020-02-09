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Полиция в Таиланде
Стрельба в Таиланде
2020-02-09T02:03+0300
https://ria.ru/20200209/1564446338.html
СМИ: в Таиланде у здания торгового центра вновь слышны выстрелы
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564444820_0:171:3032:1877_1036x0_80_0_0_c3906ce595f45e62dd0ba91da7c7443b.jpg
РИА Новости

СМИ: в Таиланде у здания торгового центра вновь слышны выстрелы

01:38 09.02.2020 (обновлено: 02:03 09.02.2020)
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© AP Photo / Sakchai LalitkanjanakulСпецназ в Таиланде около торгового центра, где произошла стрельба
Спецназ в Таиланде около торгового центра, где произошла стрельба
© AP Photo / Sakchai Lalitkanjanakul
Спецназ в Таиланде около торгового центра, где произошла стрельба
БАНГКОК, 9 фев – РИА Новости. Со стороны здания торгового центра Terminal 21 в городе Накхонратчасима (Корат), на территории которого идет операция по задержанию таиландского стрелка, слышны звуки автоматных очередей и взрывы, сообщает телеканал "Тхаи Рат ТВ".
"Я не могу пока точно определить, стрельба и взрывы слышны из здания или с территории, прилегающей к нему. Звуки идут с той стороны, куда проехал некоторое время назад бронеавтомобиль", - сообщил корреспондент телеканала с места события.
В субботу вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра на северо-востоке Таиланда. Сообщалось о 31 раненом и 20 погибших.
Подробности читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Полиция Таиланда
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