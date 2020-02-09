СМИ: таиландский стрелок все еще может быть на территории ТЦ в Корате

"Он может находиться внутри здания или снаружи здания, но он все еще на территории торгового центра. Все улицы вокруг и проходящая рядом автотрасса, "Трасса Дружбы", полностью перекрыты полицией и военными, ему некуда бежать, он окружен", - говорится в сообщении канала, который ссылается на военнослужащих, участвующих в операции по задержанию преступника.