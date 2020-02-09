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Полиция в Таиланде
Стрельба в Таиланде
2020-02-09T02:03+0300
https://ria.ru/20200209/1564446307.html
СМИ: таиландский стрелок все еще может быть на территории ТЦ в Корате
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564443811_0:242:2783:1807_1036x0_80_0_0_a80046d87151f7c9c611edbe9c95528f.jpg
РИА Новости

СМИ: таиландский стрелок все еще может быть на территории ТЦ в Корате

01:35 09.02.2020 (обновлено: 02:03 09.02.2020)
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© AP Photo / Sakchai LalitkanjanakulСпецназ в Таиланде около торгового центра, где произошла стрельба
Спецназ в Таиланде около торгового центра, где произошла стрельба
© AP Photo / Sakchai Lalitkanjanakul
Спецназ в Таиланде около торгового центра, где произошла стрельба
БАНГКОК, 9 фев - РИА Новости. Сержант сухопутных войск Таиланда, устроивший стрельбу на улицах города Накхонратчасима (Корат) и в торговом центре Terminal 21, все еще может оставаться на территории торгового центра, сообщает телеканал "Тхаи Рат ТВ".
"Он может находиться внутри здания или снаружи здания, но он все еще на территории торгового центра. Все улицы вокруг и проходящая рядом автотрасса, "Трасса Дружбы", полностью перекрыты полицией и военными, ему некуда бежать, он окружен", - говорится в сообщении канала, который ссылается на военнослужащих, участвующих в операции по задержанию преступника.
Ранее телеканал сообщал, что преступник после перестрелки с бойцами спецназа и устроенного им пожара смог покинуть здание торгового центра. По данным телеканала, стрелок при побеге из ТЦ убил одного спецназовца и ранил другого.
В субботу вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра на северо-востоке Таиланда. Сообщалось о 31 раненом и 20 погибших.
Подробности читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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