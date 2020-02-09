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В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 780 человек
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РИА Новости

В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 780 человек

01:29 09.02.2020 (обновлено: 01:40 09.02.2020)
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© REUTERS / China DailyУханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
© REUTERS / China Daily
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Число скончавшихся от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 780 человек, сообщает региональный комитет здравоохранения.
В заявлении говорится, что число заразившихся в провинции составило 27,1 тысяч человек. Из больниц было выписано свыше 1,4 тысячи пациентов.
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За сутки в городе Ухань зарегистрировано 1379 новых случаев заражения, в целом в провинции – 2147 новых случаев.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Первые два случая коронавируса были выявлены в России в Забайкальском крае и Тюменской области.
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Распространение нового коронавирусаХубэйУханьВ мире
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