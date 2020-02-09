Exit poll: в Ирландии три партии набирают равное количество голосов

ЛОНДОН, 9 фев — РИА Новости, Мария Табак. Три партии получат примерно равное количество голосов на досрочных выборах в Ирландии, что означает слом традиционной двухпартийной системы в стране, свидетельствуют данные exit poll.

Избирательные участки закрылись в 22:00 (01:00 мск воскресенья).

Правящая либерально-консервативная партия "Фине Гэл" во главе с премьером Лео Варадкаром, согласно exit poll, набирает 22,4% голосов, радикальная республиканская партия "Шинн Фейн" — 22,3%, республиканская и до сих пор крупнейшая оппозиционная партия "Фианна Файл" — 22,2%.

Ирландцам предстоит избрать 159 из 160 членов парламента ("Дойл Эрен"), спикер Шон О'Фергхейл переизбирается автоматически. Выборы в Ирландии проводились на основе всеобщего, прямого и тайного голосования по системе пропорционального представительства с передачей голоса другому депутату, когда голоса за тех или иных кандидатов, набравших голосов больше необходимой квоты, путем сложных расчетов передаются другим кандидатам в списке.

С 2016 года страной руководило правительство меньшинства, сформированное либерально-консервативной партией "Фине Гэл" при поддержке независимых парламентариев. Новый состав должен будет собраться после выборов 20 февраля.