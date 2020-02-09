Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-09T11:31+0300
https://ria.ru/20200209/1564446226.html
Exit poll: в Ирландии три партии набирают равное количество голосов
https://cdn22.img.ria.ru/images/155520/33/1555203334_0:236:2896:1865_1036x0_80_0_0_6cff81a1c934653225f0f9074c7bc566.jpg
РИА Новости

Exit poll: в Ирландии три партии набирают равное количество голосов

01:20 09.02.2020 (обновлено: 11:31 09.02.2020)
1642
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид Дублина
Вид Дублина
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Вид Дублина. Архивное фото
ЛОНДОН, 9 фев — РИА Новости, Мария Табак. Три партии получат примерно равное количество голосов на досрочных выборах в Ирландии, что означает слом традиционной двухпартийной системы в стране, свидетельствуют данные exit poll.
Избирательные участки закрылись в 22:00 (01:00 мск воскресенья).
Дублин
Вчера, 00:13
Процедура выборов в парламент Ирландии
Правящая либерально-консервативная партия "Фине Гэл" во главе с премьером Лео Варадкаром, согласно exit poll, набирает 22,4% голосов, радикальная республиканская партия "Шинн Фейн" — 22,3%, республиканская и до сих пор крупнейшая оппозиционная партия "Фианна Файл" — 22,2%.
Ирландцам предстоит избрать 159 из 160 членов парламента ("Дойл Эрен"), спикер Шон О'Фергхейл переизбирается автоматически. Выборы в Ирландии проводились на основе всеобщего, прямого и тайного голосования по системе пропорционального представительства с передачей голоса другому депутату, когда голоса за тех или иных кандидатов, набравших голосов больше необходимой квоты, путем сложных расчетов передаются другим кандидатам в списке.
С 2016 года страной руководило правительство меньшинства, сформированное либерально-консервативной партией "Фине Гэл" при поддержке независимых парламентариев. Новый состав должен будет собраться после выборов 20 февраля.
Предварительные результаты выборов, как ожидается, будут объявлены в воскресенье.
Города мира. Дублин
Вчера, 00:25
Выборы в Ирландии могут существенно изменить расстановку сил в стране
401100
Обсудить 0
Лео ВарадкарШинн ФейнИрландияФине ГэлВ мире
Рекомендуем
Полиция и вооруженные военнослужащие в Таиланде
В Таиланде солдат убил 17 человек, еще 16 взял в заложники
Спецназ в Таиланде около торгового центра, где произошла стрельба
В Таиланде ликвидировали солдата, устроившего стрельбу
Сгоревшее авто в селе Масанчи
Массовые беспорядки в Казахстане спровоцировал дорожный конфликт
Роберт О'Брайен
Штат Совета нацбезопасности США существенно сократят, сообщает СМИ
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси разрывает речь президента США Дональда Трампа после его выступления в конгрессе с ежегодным посланием
Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео
Президент США Дональд Трамп
Трамп уволил посла США в ЕС, который давал показания в ходе импичмента
Памятник героям Варшавского восстания 1944 года в Варшаве
Валенса высмеял требования Польши к России о выплате репараций
Главное здание Совета Европы в Страсбурге
В МИД Украины разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы
Остров Шпицберген
Посольство России обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене
Полиция около здания торгового центра в Таиланде, где произошла стрельба
Назван мотив военного, открывшего стрельбу по людям в Таиланде
Шахтер на угольной шахте Вуек в Катовице, Польша
Следующая война будет с Польшей. Топливная
Ряд машин скорой помощи в Таиланде
Открывший стрельбу таиландский военный вел трансляцию в соцсети
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Председатель СБ ООН прокомментировал решение Туниса отозвать постпреда
Солдаты сирийской армии в провинции Идлиб
В Анкаре прошли переговоры России и Турции по Идлибу
Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав
Сталин как в воду глядел. К юбилею "раздела Европы"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:52Россия не получала от Польши предложений по открытию архивов о войне
12:51Иран сообщил об отражении "самой масштабной" кибератаки
12:50В Баку рассказали о влиянии коронавируса на цены на нефть
12:47В Сочи ожидается мороз до минус 11 градусов
12:44МИД назвал планы по установке памятника власовцам в Праге глумлением
12:42Власти заявили о полном обеспечении Уханя продовольствием
12:40Южная Корея подтвердила 27-й случай заражения коронавирусом
12:35В сочинской школе потушили пожар
12:35В Москве один человек погиб в ДТП на Калужском шоссе
12:31В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве
12:24Назвавшая себя русской украинкой Поклонская заказала генетический тест
12:21В ялтинский суд подали иск об изъятии моржей из "китовой тюрьмы"
12:16Сеул ужесточит досмотр приезжих из стран, где есть зараженные вирусом
12:15Британия эвакуировала из Уханя еще более 200 человек
12:10Назарбаева призвала наказать провокаторов после массовых беспорядков
12:05Польша подтвердила курс на искажение истории, заявили в МИД России
12:00Умер актер из "Звездного пути" Кевин Конуэй
11:54В Хубэй на борьбу с коронавирусом прибыли около 12 тысяч медиков
11:51В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом
11:49СМИ: число заболевших коронавирусом на Diamond Princess выросло до 70
Лента новостейМолния