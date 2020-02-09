СМИ: из ТЦ, где скрывался таиландский стрелок, вывели всех гражданских

БАНГКОК, 9 фев – РИА Новости. Из здания торгового центра Terminal 21 в таиландском городе Накхонратчасима, в котором более 9 часов скрывался сержант сухопутных войск Таиланда, устроивший стрельбу на улицах города, вывели гражданских лиц, сообщает телеканал "Тхаи Рат ТВ".
"По информации, полученной от военных на месте происшествия, ни в самом торговом центре, ни на прилегающей к нему территории гражданских лиц больше нет. Все находившиеся там люди выведены за пределы периметра охраны, установленного подразделениями специального назначения", - сообщил корреспондент телеканала с места события, добавив, что преступник, вероятно, сейчас один.
Журналист также сообщил, что военные отправили к зданию торгового центра бронированный автомобиль, который занял позицию неподалеку от места, где недавно произошла перестрелка. По мнению военных, преступник все еще находится вблизи торгового центра.
Все улицы, ведущие к ТЦ, перекрыты полицией и военными, напомнил корреспондент.
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Выступивший на телеканале после прямого включения военный эксперт подтвердил, что преступник, который является инструктором по стрельбе в своей части и снайпером, прошел подготовку по программе сил специального назначения.
По мнению эксперта, именно из снайперской винтовки сержант убил снайпера из отряда полицейского спецназа.
Ранее сообщалось, что, покидая здание торгового центра, стрелок убил одного спецназовца и ранил другого.