СМИ: из ТЦ, где скрывался таиландский стрелок, вывели всех гражданских

"По информации, полученной от военных на месте происшествия, ни в самом торговом центре, ни на прилегающей к нему территории гражданских лиц больше нет. Все находившиеся там люди выведены за пределы периметра охраны, установленного подразделениями специального назначения", - сообщил корреспондент телеканала с места события, добавив, что преступник, вероятно, сейчас один.