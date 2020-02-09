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Полиция в Таиланде
Стрельба в Таиланде
2020-02-09T04:56+0300
https://ria.ru/20200209/1564445805.html
Таиландский стрелок убил одного спецназовца, пытаясь уйти из здания ТЦ
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564444820_0:171:3032:1877_1036x0_80_0_0_c3906ce595f45e62dd0ba91da7c7443b.jpg
РИА Новости

Таиландский стрелок убил одного спецназовца, пытаясь уйти из здания ТЦ

00:15 09.02.2020 (обновлено: 04:56 09.02.2020)
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© AP Photo / Sakchai LalitkanjanakulСпецназ в Таиланде около торгового центра, где произошла стрельба
Спецназ в Таиланде около торгового центра, где произошла стрельба
© AP Photo / Sakchai Lalitkanjanakul
Спецназ в Таиланде около торгового центра, где произошла стрельба
БАНГКОК, 9 фев – РИА Новости. Один боец таиландского спецназа погиб в перестрелке с злоумышленником на многоэтажной стоянке торгового центра Terminal 21 в городе Накхонратчасима, когда тот пытался покинуть здание, еще один боец спецназа получил ранение, сообщает телеканал "Тхаи Рат ТВ".
"По предварительной информации военных, которую пока не подтвердило командование, во время перестрелки с преступником, когда он покидал здание торгового центра, погиб один боец спецназа, еще один боец получил ранение", — говорится в сообщении.
Позже эту информацию официально подтвердил министр здравоохранения Таиланда Анутхин Чанвиракун, находящийся в Накхонратчасиме.
Он также сообщил, что, по некоторым признакам, в торговом центре все еще могут оставаться гражданские лица, в том числе раненые, которые не могут самостоятельно покинуть здание.
Военные, в свою очередь, считают, что злоумышленник также может находиться внутри или снаружи здания.
Накануне военнослужащий угнал автомобиль в одной из армейских частей. Разъезжая на транспорте, он открыл огонь по прохожим на улице. Затем он скрылся в торговом центре, где, по предварительной информации, удерживал около 16 заложников.
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00:17Стрельба в Таиланде
В Сети появилось видео штурма таиландского ТЦ после стрельбы
Погибли, по последним данным, 25 человек, 63 пострадали.
По информации минобороны, стрелок — сержант сухопутных войск. Он является профессиональным военным, инструктором по стрельбе и снайпером, прошедшим подготовку по программе сил спецназначения.
Подробности читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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