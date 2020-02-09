Таиландский стрелок убил одного спецназовца, пытаясь уйти из здания ТЦ

Спецназ в Таиланде около торгового центра, где произошла стрельба

Спецназ в Таиланде около торгового центра, где произошла стрельба

© AP Photo / Sakchai Lalitkanjanakul Спецназ в Таиланде около торгового центра, где произошла стрельба

БАНГКОК, 9 фев – РИА Новости. Один боец Один боец таиландского спецназа погиб в перестрелке с злоумышленником на многоэтажной стоянке торгового центра Terminal 21 в городе Накхонратчасима, когда тот пытался покинуть здание, еще один боец спецназа получил ранение, сообщает телеканал "Тхаи Рат ТВ"

"По предварительной информации военных, которую пока не подтвердило командование, во время перестрелки с преступником, когда он покидал здание торгового центра, погиб один боец спецназа, еще один боец получил ранение", — говорится в сообщении.

Позже эту информацию официально подтвердил министр здравоохранения Таиланда Анутхин Чанвиракун, находящийся в Накхонратчасиме.

Он также сообщил, что, по некоторым признакам, в торговом центре все еще могут оставаться гражданские лица, в том числе раненые, которые не могут самостоятельно покинуть здание.

Военные, в свою очередь, считают, что злоумышленник также может находиться внутри или снаружи здания.

Накануне военнослужащий угнал автомобиль в одной из армейских частей. Разъезжая на транспорте, он открыл огонь по прохожим на улице. Затем он скрылся в торговом центре, где, по предварительной информации, удерживал около 16 заложников.

Погибли, по последним данным, 25 человек, 63 пострадали.