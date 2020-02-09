В Сети появилось видео штурма таиландского ТЦ после стрельбы

Поясняется, что на ролике запечатлены спецназовцы, которые заходят в 21-й терминал ТЦ.
В субботу мужчина захватил заложников в одном из торговых центров в городе Накхон Ратчасима. Согласно информации минобороны Таиланда, злоумышленником оказался профессиональный военный, сержант сухопутных войск.
Мужчина угнал автомобиль в одной из частей тайской армии. Передвигаясь на машине, он открыл огонь по прохожим на улице, после чего проник в ТЦ, где, по предварительным данным, удерживал порядка 16 заложников. В ходе инцидента погибли 25 человек, 63 пострадали.
После штурма здания торгового центра силами спецназа злоумышленник попытался скрыться. Военные, однако, предполагают, что он мог забаррикадироваться на одном из подвальных этажей.