В Сети появилось видео штурма таиландского ТЦ после стрельбы

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В Сети появилось видео штурма торгового центра в В Сети появилось видео штурма торгового центра в Таиланде . Кадрами поделилось издание Khaosod в фейсбуке

Поясняется, что на ролике запечатлены спецназовцы, которые заходят в 21-й терминал ТЦ.

В субботу мужчина захватил заложников в одном из торговых центров в городе Накхон Ратчасима. Согласно информации минобороны Таиланда, злоумышленником оказался профессиональный военный, сержант сухопутных войск.

Мужчина угнал автомобиль в одной из частей тайской армии. Передвигаясь на машине, он открыл огонь по прохожим на улице, после чего проник в ТЦ, где, по предварительным данным, удерживал порядка 16 заложников. В ходе инцидента погибли 25 человек, 63 пострадали.