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Полиция в Таиланде
Стрельба в Таиланде
2020-02-09T07:16+0300
https://ria.ru/20200209/1564445781.html
В Сети появилось видео штурма таиландского ТЦ после стрельбы
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/09/1564445657_1:0:1919:1079_1036x0_80_0_0_53da6ee7af1a843ef6e8f4ecd9c336d3.png
РИА Новости

В Сети появилось видео штурма таиландского ТЦ после стрельбы

00:17 09.02.2020 (обновлено: 07:16 09.02.2020)
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В Сети появилось видео штурма торгового центра в Таиланде. Кадрами поделилось издание Khaosod в фейсбуке.
Поясняется, что на ролике запечатлены спецназовцы, которые заходят в 21-й терминал ТЦ.
В субботу мужчина захватил заложников в одном из торговых центров в городе Накхон Ратчасима. Согласно информации минобороны Таиланда, злоумышленником оказался профессиональный военный, сержант сухопутных войск.
Мужчина угнал автомобиль в одной из частей тайской армии. Передвигаясь на машине, он открыл огонь по прохожим на улице, после чего проник в ТЦ, где, по предварительным данным, удерживал порядка 16 заложников. В ходе инцидента погибли 25 человек, 63 пострадали.
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После штурма здания торгового центра силами спецназа злоумышленник попытался скрыться. Военные, однако, предполагают, что он мог забаррикадироваться на одном из подвальных этажей.
Подробности читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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