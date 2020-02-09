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2020-02-09T00:34+0300
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Премию "Оскар" вручат в США в воскресенье
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РИА Новости

Премию "Оскар" вручат в США в воскресенье

00:10 09.02.2020 (обновлено: 00:34 09.02.2020)
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© AP Photo / Invision/Danny MoloshokСтатуэтка "Оскара" на обеде номинантов в отеле Beverly Hilton. Февраль 2016
Статуэтка Оскара на обеде номинантов в отеле Beverly Hilton. Февраль 2016
© AP Photo / Invision/Danny Moloshok
ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. Победители премии академии кинематографических наук и искусств США "Оскар" станут известны в воскресенье, 92-я торжественная церемония вручения награды пройдет в Лос-Анджелесе.
Второй год подряд церемония "Оскара" пройдет без ведущего: представлять победителей будут их коллеги по цеху. В числе тех, кто выйдет на сцену, организаторы премии заявили Тома Хэнкса, Сандру О, Натали Портман, Джейн Фонду, Тимоти Шаламета, Оливию Голдман, Пенелопу Круз, Бри Ларсон, Киану Ривза, Рами Малека и других известных актеров и представителей шоу-бизнеса. Ожидается, что церемония на сцене Dolby Theatre, которая, по подсчетам Forbes, обошлась организаторам в 44 миллиона долларов, удивит гостей новым художественным оформлением сцены и будет наполнена музыкальными номерами. В одном из них, как стало известно незадолго до торжественного вечера, выступит российская джаз-исполнительница, "русский" голос Эльзы из мультфильма "Холодное сердце", Анна Бутурлина. Трансляцию церемонии, которая считается кульминацией сезона кинонаград в США, будет вести телеканал ABC, ее можно будет увидеть более чем в 225 странах мира.
Статуя Оскара перед входом в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. 24 февраля 2016
00:33
Премия Американской киноакадемии "Оскар"
Традиционно победители "Оскара", который вручается в 24 категориях, получают статуэтку рыцаря, покрытую 24-каратным золотом. Стоимость награды, считающейся самой престижной в мире кино, составляет около 400 долларов.

Прогнозы и ожидания

В самой престижной номинации "Оскара" – "Лучший фильм года" – в этом году представлены девять картин: "1917", "Паразиты", "Ирландец", "Однажды в … Голливуде", "Кролик Джоджо", "Брачная история", "Маленькие женщины", "Ford против Ferrari" и "Джокер".
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Как отмечает критик издания Indie Wire Энн Томпсон, при кажущейся ясности основных тенденций завершающегося в воскресенье премиального киносезона, однозначного фаворита нет. По ее словам, наиболее вероятными претендентами на главного "Оскара" можно считать картины британского режиссера Сэма Мендеса "1917" и южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" (представлена в номинации "Лучший зарубежный фильм"). Ранее "1917" стал обладателем "Золотого глобуса", премии BAFTA, приза продюсерской гильдии США, а "Паразиты" являются обладателями "Золотой пальмовой ветви" Канн, обладателем "Золотого глобуса" и награды Ассоциации кинокритиков США в категории "Лучший зарубежный фильм".
Судьба статуэтки "Оскара" в актерских номинациях, отмечает накануне вручения награды Hollywood Reporter, практически предрешена. С наибольшей вероятностью, считают кинокритики, лучшим актером станет Хоакин Феникс, ранее собравший все возможные награды за главную роль в "Джокере". Конкуренцию ему в этой категории составят Адам Драйвер ("Брачная история"), Леонардо ДиКаприо ("Однажды в… Голливуде"), Джонатан Прайс ("Два Папы") и Антонио Бандерас ("Боль и слава"). По мнению критиков, в категории "Лучшая женская роль" "Оскар", скорее всего, достанется Рене Зеллвегер за "Джуди", которая представлена в этой номинации наряду со Скарлетт Йоханссон ("Брачная история"), Сиршей Ронан ("Маленькие женщины"), Синтией Эриво ("Гарриет") и Шарлиз Терон ("Скандал"). Победа в актерских категориях второго плана также считается почти предрешенной – ее прочат Брэду Питту за "Однажды в… Голливуде" и Лоре Дерн за "Брачную историю".
Наиболее известные номинанты на лучшего режиссера 92-й церемонии Оскара: Мартин Скорсезе, Квентин Тарантино, Пон Чжун Хо, Сэм Мендес, Тодд Филлипс
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В категории "Лучший зарубежный фильм" за награду в этом году будут бороться испанская лента "Боль и слава", польская картина "Тело Христово", французский фильм "Отверженные", "Страна меда" режиссера из Северной Македонии и южнокорейские "Паразиты".
Несмотря на то, что в последние годы киноакадемия США предпринимает значительные усилия, чтобы разнообразить свой расовый и гендерный состав, в очередной раз не обошлось без повода упрекнуть ее недостаточной инклюзивности. Киноакадемики, которые в подавляющем большинстве по-прежнему "белые мужчины", вновь не нашли Грете Гервиг место в режиссерской категории, хотя и удостоили созданных ею "Маленьких женщин" номинации в категории "Лучший фильм года". В целом же, подсчитали киноманы, в этом году женщины составляют 31% всех номинантов на "Оскар", это рекордный за более чем 90-летнюю историю премии показатель.
Oscar Bait
7 февраля, 19:54Культура
В погоне за "Оскаром"
320001
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КультураЛеонардо Ди КаприоХоакин ФениксСэмюэль МендесОскар (премия)Лос-АнджелесСША
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