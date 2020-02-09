Площадка для будущих химиков: открылся новый детский технопарк

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Детский технопарк "Менделеев-центр" с пятью лабораториями, оснащенными сканирующим зондовым микроскопом, 3D-принтерами, которые могут печатать изделия из металла и дерева, твердотельным лазером с диодной накачкой и многим другим, открылся в Москве на базе Российского химико-технологического университета имени Д.И.Менделеева (РХТУ).

Посещать новый центр могут старшеклассники и студенты колледжей в возрасте от 14 до 18 лет. При этом ряд образовательных программ разработали специально для интересующихся химией учащихся младших классов в возрасте от семи до 13 лет.

В целом в технопарке все желающие смогут изучить такие направления, как экология, фармацевтика, наноматериалы, информационные технологии, а также коллоидная и "зеленая" химия. Специфика площадки в том, что учащиеся смогут узнать о химии то, что им не расскажут в обычной школе, и научиться применять современные химические технологии.

"Полюбить химию можно только через эксперименты. И мы постарались в детском технопарке создать все условия для ребят, для школьников, чтобы они работали здесь руками и влюблялись в эту замечательную науку. Пять лабораторий охватывают практически все разделы химии: неорганическую химию, органическую химию, материаловедение", — цитирует пресс-служба мэра и правительства Москвы ректора РХТУ имени Д.И.Менделеева Александра Мажугу.

Кроме того, он добавил, что занятия будут полезны школьникам, которые хотят работать в компаниях химической отрасли, а также тем, кого привлекает медицина и физика.

Всего в технопарке работает пять лабораторий: лаборатория "Технологии", например, будет отвечать за совершенствование существующих и создание новых технологий синтеза материалов, апробацию и внедрение новых методов исследований веществ. В лаборатории "Материалы" учащиеся будут разрабатывать новые материалы, исследовать свойства и характеристики различных объектов, а в лаборатории "Наноматериалы и фотоника" они исследуют физико-химические свойства оптических материалов, включая наноматериалы, с использованием современных методов и приборов.

Помимо этого работа в лаборатории "Химия. Старт" будет направлена на получение фундаментальных знаний в области химии, дополняющих школьный образовательный курс, лабораторные практикумы с использованием новейшего оборудования, в то время как в лаборатории "Химия. Старт. Мини" школьников младших классов будут знакомить с химией, свойствами веществ и материалов.

Все перечисленные лаборатории оснащены самым современным оборудованием – это сканирующий зондовый микроскоп для проведения научно-исследовательских работ в области поверхности материалов, 3D-принтеры, способные печатать изделия из металла и дерева для реализации проектных решений в сфере химических технологий, твердотельный лазер с диодной накачкой для локального модифицирования материалов, ИК-фурье-спектрометр и многое другое.