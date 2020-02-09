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2020-02-09T08:00+0300
https://ria.ru/20200209/1564439982.html
Мамы меняют профессию, не выходя из декрета
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РИА Новости

Мамы меняют профессию, не выходя из декрета

08:00 09.02.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМолодая женщина с ребенком получает консультацию у сотрудницы центра занятости
Молодая женщина с ребенком получает консультацию у сотрудницы центра занятости
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Неделю назад в Госдуму был внесен законопроект, позволяющий молодым мамам получать дополнительное образование с расширенными возможностями. Что это значит?
Теперь при переезде из родного региона женщины смогут получить услугу в центрах занятости по месту регистрации. По словам автора законопроекта Ирины Яровой, эта мера даст мамам в декрете наибольшую свободу действий в зависимости от жизненных обстоятельств.
Мамы, прошедшие курсы переподготовки в разных регионах России, рассказывают о своем опыте.
"Я сидела в декретном отпуске, и мне позвонили из агентства занятости. Я хотела поучиться на фотографа, но в списке дистанционных курсов такого не было, и я предпочла кадровое дело. Мне присылали лекции, и в течение месяца с небольшим я получила новые компетенции, с которыми я смогла после декрета поменять место работы", – рассказала Марина Виролайнер из поселка Муезерки Карельской Республики.
До этого Марина работала воспитателем в детском саду. Поскольку дома у нее, по сути, свой детский сад, работу захотелось поменять. Ее старшая дочь уже учится в колледже, а сама Марина только-только вышла из четвертого декрета, и сразу – на новое место, кадровиком в районный дом культуры. Марина, ее муж и трое старших детей увлекаются музыкальным творчеством, в частности карельским фольклором, играют на народном инструменте – кантеле. Помимо трудовых обязанностей Марина планирует реализовать в доме культуры творческий потенциал.

Внимание: мама учится

Еще одна девушка из Республики Карелия связана с совсем другой областью – судебным производством. Находясь во втором подряд декретном отпуске, она очно прошла курс повышения квалификации и после декрета переводится на новую должность.
"Я "летела" на учебу и с 9 до 16 взахлеб слушала лекции, пока с ребенком сидела свекровь. Я пошла именно за очным обучением на специальность "секретарь-делопроизводитель, специалист по кадрам", чтобы не дать расслабиться мозгам. Знаете, многие мамочки ведь жалуются, что деградируют в декрете, тем более в затяжном", – рассказала Ирина Селянкина, старший специалист отдела судебных приставов по работе с физическими лицами.
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Обучение заняло три месяца, и, по словам молодой мамы, для нее это был интеллектуальный побег от возни с пеленками. Она шла за знаниями, а встретила ярких преподавателей, с которыми Трудовой кодекс стал интереснее детектива – с реальными случаями из практики.
"Это очень здорово и увлекательно для мамочек. Из первого декрета я сразу попала во второй и только на этих курсах стала думать не только о кастрюльках и горшках. Одним из разделов была машинопись, и уже после учебы я продолжила заниматься, набирать скорость. Это ведь еще и возможность подрабатывать на фрилансе, оказывается! После декрета мне предстоит пройти аттестацию. А у нас как раз реорганизация в управлении Федеральной службы судебных приставов, и с полученными навыками у меня больше шансов быть востребованной при возвращении в структуру", – отметила мама двоих сыновей пяти и двух лет.
Но не у всех мам есть помощники. Для желающих приобрести новую специальность не выходя из дома существует дистанционное обучение. Наталья Сатахарова из города Пудожа в Карелии решила после декрета стать главным бухгалтером в организации, выдающей лицензии на охоту в карельских угодьях. Удалось ей это благодаря курсам по охране труда и компьютерным технологиям.
"Моему старшему ребенку 16 лет, а младшему в декабре исполнилось 3 года. После декрета я устроилась в интересное место, где смогла применить полученные навыки, узнать о работе охотоведа и егеря", – рассказала главбух региональной общественной организации "Охотничий клуб "Пудожский медведь".
На обучение мам в бюджете региона на 2020 год предусмотрены средства в размере 26 479 800 рублей. Все расходы на занятия, проживание, прохождение медкомиссии, проезд к месту учебы и обратно оплачиваются за счет средств службы занятости и федерального бюджета. В Карелии представлено 60 направлений для мам, среди которых "Повар", "Парикмахер", "Официант", "Секретарь-администратор, делопроизводитель с дополнительной подготовкой по модулю "Деловой английский язык", "Основы предпринимательской деятельности".

Опыт регионов – пример для всей страны

В Томской области 700 женщин получили дополнительное профессиональное образование до выхода из декрета в 2019 году. Из них 482 томички получили новую профессию и помощь службы занятости при трудоустройстве. Были и те, кто именно после рождения ребенка рискнул начать собственный бизнес, получив от регионального центра занятости 100 тысяч рублей для старта и консультации юристов и маркетологов. Таких в регионе было 38 человек.
"У меня педагогическое образование, и я была учителем в школе. Во время декрета решила переучиться на воспитателя в детском саду: потратила 2 месяца на очное обучение, 7-8 часов 5 дней в неделю. Я многое для себя почерпнула, с одногруппниками мы поддерживаем общение и делимся опытом", – поделилась Надежда Шевцова, мама сына и дочки.
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Положительные впечатления от обучения в томских центрах занятости и у тех, кто получил специальность "менеджер по закупкам", "инженер по охране труда", "медсестра".
"С 2020 года участниками программы смогут стать безработные мамы, имеющие детей до семи лет. В рамках нацпроекта "Демография" на переобучение мам из бюджета региона выделено 20 миллионов рублей", – сообщила начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных.
Во Владимирской области в прошлом году появился региональный проект "Коллективный офис #ЗанятостьМАМ" на базе 17 центров занятости. Более 200 молодых женщин приняли участие в работе офисов. Молодых мам и безработных девушек научили успешному прохождению собеседований, составлению резюме. Некоторые из них получили профессии компьютерного дизайнера, мастер маникюра, повара, швеи.
"Я дистанционно повышала квалификацию по направлению "ценообразование, сметное нормирование и договорные отношения в сфере ЖКХ". Из декрета я вышла на прежнюю работу, но благодаря обучению со вторника вступаю в новую должность на предприятии", – поделилась Наталья Комиссарова, инженер по качеству пищевой продукции.
В 2020 году во Владимирской области 300 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, планируют повысить квалификацию. На это предусмотрено более 18 миллионов из средств федерального и регионального бюджетов.

Профессия, место и время – на выбор мам

Востребованы мамами в декрете и более редкие профессии: девушка из Пермского края хочет стать системным администратором и потому пошла на специальные курсы местного центра занятости.
"Данные курсы позволяют без отрыва от домашних забот получить вторую профессию. Сейчас я нахожусь в декретном отпуске, воспитываю ребенка, и надолго отлучаться из дома нельзя. Дистанционная форма – это прекрасный шанс совместить. Я планирую стать системным администратором", – поделилась слушательница курсов Елизавета Сагирова.
Всего в прошлом году 900 мам из Пермского края получили образование за счет региональной программы поддержки, было выделено 11,5 миллиона рублей, в 2020 году сумма инвестиций увеличится.
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Кто-то может из крупного города уехать жить к морю. А другие, наоборот, переберутся в мегаполис и там получат квалификацию, необходимую для повышения уровня доходов.
"Кроме того, законопроектом устанавливается обязанность для центров занятости обеспечивать молодым мамам такое направление именно по востребованным на рынке труда профессиям, а значит, в дальнейшем [это] создает важные гарантии для работы по новой профессии по выбору женщины", — цитируют на сайте Госдумы Ирину Яровую.
Во многих регионах набор в группы при центрах занятости стартовал только в декабре 2019 в рамках нацпроекта "Демография". Первые итоги будут подведены в марте – апреле 2020 года.
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Хорошие новостиХорошие новостиИрина ЯроваяТомская областьРоссияПермский крайКарелия
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