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Религия и мировоззрение
2020-02-09T08:13+0300
https://ria.ru/20200209/1564434593.html
Как ученые решают загадку Святого кольца из Перуджи
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РИА Новости

Как ученые решают загадку Святого кольца из Перуджи

08:00 09.02.2020 (обновлено: 08:13 09.02.2020)
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CC BY 4.0 / Nicoletta de Matthaeis / Кольцо Девы Марии в Перудже
Кольцо Девы Марии в Перудже
CC BY 4.0 / Nicoletta de Matthaeis /
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В итальянском городе Перуджа вот уже много веков хранится древнее обручальное кольцо — считается, что оно принадлежало самой Богоматери. Вокруг одной из самых необычных христианских реликвий много споров. Специалисты пытаются выяснить, как это кольцо появилось в Италии и можно ли быть уверенными в его подлинности. Об удивительной истории святыни и версиях исследователей — в материале РИА Новости.

Афера монаха

Прошло более пяти столетий, а старые обиды никуда не делись. В итальянском городке Кьюзи до сих пор недолюбливают жителей соседней Перуджи. А все из-за реликвии, происхождение которой окутано тайной.
В жаркий июльский день 1473 года немецкий монах Винтерио, насельник обители Сан-Франческо-ди-Кьюзи, направлялся в город Ассизи, в один из европейских центров паломничества, где родился и жил знаменитый Франциск Ассизский. Считалось, что паломникам в Ассизи даруется прощение всех грехов.
Монах шагал с сумкой наперевес, постоянно озираясь. Он рассчитывал дойти до Ассизи без остановок за сутки, но вечером путь внезапно застлал густой туман. И Винтерио заночевал в Перудже.
Там он встретил давнего приятеля, которого звали Лука Майн, и открыл ему страшную тайну: в его сумке находится кольцо, принадлежавшее самой Деве Марии! Тот был настолько испуган, что стал убеждать Винтерио пойти в муниципалитет и обо всем рассказать. Ведь монах похитил ни много ни мало главную святыню могущественного тогда города Кьюзи. Сам он объяснял это "повелением Девы Марии".

Таинственный ювелир

В городе Кьюзи кольцо хранилось примерно с 983 года. Причем появилось оно там чудесным образом. По легенде графиня Джудитта, большая любительница украшений, прослышала о том, что в Италию с востока приехал некий еврейский ювелир, у которого много разных драгоценных камней. Она поручила купцу по имени Айнерио выкупить у него как можно больше товара.
Айнерио разыскал еврейского торговца в Риме и приобрел практически все, что у него было.
На прощание еврей протянул Айнерио скромное кольцо из оникса — в качестве награды за все эти покупки. Но Айнерио взглянул с презрением и спросил, не смеется ли тот над ним. "Нет, — ответил ювелир, — не отвергай его, потому что всех денег мира не хватит, чтобы купить его! Этим кольцом Мария из Назарета обручилась с Иосифом. Оно хранилось в нашей семье — хоть мы и не христиане — с должным благоговением. Но мне во сне явилась Мария и повелела отдать его именно тебе. Помести кольцо в достойное место!" — призвал ювелир.
Вот только купец из Кьюзи его ослушался и забросил кольцо в один из ящиков, где оно пролежало несколько лет — пока не случилось чудо. У Айнерио умер сын. Но во время отпевания он неожиданно встал из гроба и рассказал потрясенным родителям удивительную историю.
Достигнув "предела небес", он увидел Мадонну, идущую ему навстречу со словами: "Вернись к своему отцу и скажи ему, что сказанное ему на земле подтверждается и на небесах. Он хранит то, что дал ему друг, как бесполезную вещь". И Айнеро вспомнил о кольце.
Таково предание. Святыню, названную Святым кольцом (Il Santo Anello), поместили в базилику Санта-Мустиола. В 1251 году реликвию перенесли в большой собор Сан-Вторьяно — довольно нетипично для того времени. Хроники объясняют это тем, что "не все горожане благоговейно относились к святыне", а также необходимостью "обезопасить ее от возможной кражи иноземцами".
Такие опасения возникли не на пустом месте. Средневековые города, особенно в Италии, жестко конкурировали друг с другом в погоне за реликвиями. Генуэзцы и барийцы их воровали. Венецианцы скупали на Ближнем Востоке. А некоторые и вовсе подделывали. Ведь чем значимее святыня, тем больше в тот или иной город прибудет паломников, а вместе с ними и денег.

Решение понтифика

Узнав об исчезновении святыни, жители Кьюзи пришли в ярость. Поиски продолжались недолго — из Перуджи пришла весть, что городской магистр торжественно встретил монаха Винтерио и одарил его 200 флоринами. А кольцо со всеми почестями поместили в кафедральном соборе.
И между городами вспыхнула война. Войско Кьюзи осадило Перуджу.
О конфликте доложили папе римскому Сиксту IV. Он отправил в Перуджу своих людей, и те изъяли святыню — ради "примирения сторон". А спустя несколько месяцев кольцо выставили для поклонения… в Перудже. Понтифик благословил привезти его из Рима обратно. И одновременно с этим он отдал выкравшего реликвию монаха Винтерио на суд жителям Кьюзи — его бросили за решетку на всю жизнь.
Христиане Перуджи учли ошибки соседей и изготовили для кольца Марии специальный сундук с очень сложным механизмом. Его можно открыть лишь одновременным поворотом 14 ключей, которые хранятся у членов городского совета, судей и духовенства.
И так по сей день: раз в год, 30 июля, отцы города собираются, чтобы открыть сундук. Потом святыню выставляют на всеобщее обозрение в соборе Сан-Лоренцо.

"Оно очень древнее"

Историки спорят о подлинности реликвии. Одни утверждают, что кольцо изготовили греческие мастера. Другие считают предание про покупку кольца у ювелира красивой сказкой жителей Кьюзи, которые сами его сделали.
Так, итальянский исследователь Этторе Риччи обращает внимание на ряд нестыковок в историях об обретении святыни жителями Кьюзи и ее кражи монахом Винтерио. В разных хрониках кольцо описывается по-разному, вплоть до материала, из которого оно изготовлено.
"Где-то говорится, что кольцо — из халцедона. А где-то — из оникса, как на самом деле. Такие разночтения дают основания думать, что реликвий могло быть несколько, и все они — подделка", — рассуждает ученый.
Некоторых историков еще смущает, что базилика Санта-Мустьола, где реликвия находилась с X по XIII век, располагалась за пределами Кьюзи. Вряд ли горожане стали бы хранить святыню вне городских стен.
Да и дата ее перенесения в главный собор города тоже ставится под сомнение — возможно, как полагают исследователи, кольцо оказалось там не в 1251 году, а лишь в 1420-м. Значит, оно не было столь важным, и, следовательно, жители Кьюзи знали, что оно ненастоящее.
Однако далеко не все согласны с такими доводами. Итальянский ученый Микелли Тости сравнил реликвию с другими обручальными кольцами, которые, по преданию, принадлежали Иосифу.
Тот, согласно Евангелию, в преклонном возрасте, будучи вдовцом, взял в жены Марию. "Прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святаго. Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее. Но когда он помыслил это, — се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог", — повествует евангелист Матфей.
Обручальное кольцо Иосифа, которое он надел на свадьбе, хранится ныне в соборе Парижской Богоматери, а его "повседневный" вариант — в итальянской Мессине.
"Перстень из Перуджи, скорее всего, принадлежал человеку I века нашей эры. Это подтверждают аналогичные находки археологов на Ближнем Востоке", — указывает Тости в своей работе "Святое кольцо: легенда, история, искусство".
Долгое время считалось, что обручальные кольца ввели в обиход не раньше Средневековья. Однако в XX веке, с развитием археологии и методов датировки артефактов, ученые убедились в древности этой традиции, восходящей еще к VI веку до нашей эры.
"И это кольцо сделано не из серебра или золота, а из простого камня — оникса. К тому же его обработку нельзя назвать искусной. Значит, оно принадлежало небогатым людям", — подчеркивает Тости.
Открытых вопросов еще очень много. Ученые давно добиваются разрешения провести полноценное исследование кольца современными методами, но жители Перуджи не соглашаются, опасаясь, что реликвия не вернется в город.
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Религия и мировоззрениеАналитика - Религия и мировоззрениеМоскваИталия
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