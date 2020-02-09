Фигурку из настольной игры викингов нашли на острове около Англии

"Мы часто думаем, что в период раннего средневековья люди вели аскетичный образ жизни, особенно на островах. Но, как оказалось, Линдисфарн в это время — бурлящее место с монахами, пилигримами, торговцами и даже заезжими королями. Качество фигурки говорит о том, что она не из старого набора. На острове кто-то явно вел образ жизни элиты", — рассказал Дэвид Петтс из Даремского университета.