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2020-02-09T07:11+0300
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Фигурку из настольной игры викингов нашли на острове около Англии
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РИА Новости

Фигурку из настольной игры викингов нашли на острове около Англии

03:25 09.02.2020 (обновлено: 07:11 09.02.2020)
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© Фото : DigVentures and Durham UniversityФигурки из настольной игры викингов, найденная археологами на проливном острове Линдисфарне около Великобритании
Фигурки из настольной игры викингов, найденная археологами на проливном острове Линдисфарне около Великобритании
© Фото : DigVentures and Durham University
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Археологи пришли к выводу, что стеклянная фигурка, найденная на приливном острове Линдисфарн у побережья Великобритании, — элемент настольной игры периода первого завоевания викингов (793 год н.э.), сообщает The Guardian.
Артефакт из голубого и белого стекла имеет, по мнению экспертов, отношение к игре хнефатафл, которая была популярна в Скандинавии до распространения шахмат. Полное описание правил отсутствуют, но известно, что в нее играли на поле с нечетным количеством клеток.
По ссылке можно рассмотреть 3D-модель фигурки.
Обнаружение элемента настольной игры конца VIII века нашей эры на Линдисфарне говорит о том, что уже в это время скандинавская культура имела большое влияние на Северную Атлантику.
"Мы часто думаем, что в период раннего средневековья люди вели аскетичный образ жизни, особенно на островах. Но, как оказалось, Линдисфарн в это время — бурлящее место с монахами, пилигримами, торговцами и даже заезжими королями. Качество фигурки говорит о том, что она не из старого набора. На острове кто-то явно вел образ жизни элиты", — рассказал Дэвид Петтс из Даремского университета.
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