Люди из подлежащих затоплению городов — о пережитом

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Мария Семенова, Мариам Кочарян. Строительство гидроэлектростанций в советское время привело к исчезновению многих городов по всей России. Некоторые ушли под воду полностью, как, например, Корчева и Молога, другие — частично. Перед затоплением деревянные избы раскатали на бревна и перевезли, кирпичные постройки разломали на стройматериалы. Люди не хотели покидать обжитые места, но протестовать практически никто не решался: боялись попасть в "места не столь отдаленные", а то и вовсе под расстрел — за "антисоветскую пропаганду".

"Нашли горшок с монетами царской чеканки"

Название города Пучеж в Ивановской области говорит само за себя: пучина, то есть омут, водоворот. С этой версией соглашаются научные сотрудники краеведческого музея.

Сергей Витальевич Смирнов — хранитель музейных ценностей культурного фонда города. Ему 63 года. Он в Пучеже — всю жизнь. "Когда я родился, из прежних построек был только роддом, но через месяц и его не стало. Старый Пучеж — под водой. Сохранились лишь наши музейные реликвии, — рассказывает краевед. — Мой дед руководил комиссией по переселению. Тогда в городе было более тринадцати тысяч человек. Сейчас не больше семи".

© Фото : из архива Краеведческого музея города Пучежа Смирнов Сергей Витальевич в музее Пучежа © Фото : из архива Краеведческого музея города Пучежа Смирнов Сергей Витальевич в музее Пучежа

По его словам, когда сообщили о том, что город уйдет под воду, одни горожане горевали, другие, наоборот, радовались: их же переселят в дома со всеми удобствами. В старом городе не было ни водопровода, ни канализации. Пучеж затопили в 1956-м.

"До революции это был торговый центр: шесть купцов-миллионеров при населении чуть больше двух тысяч. Многие пожилые, которые еще помнят старый Пучеж, очень его жалеют. В застройке преобладали частные деревянные дома, но были и бывшие купеческие особняки с коммунальными квартирами. Переселенцам помогали: выделяли участки под застройку на новом месте, перевозили стройматериалы. Избы разбирали, бревна маркировали — что какому венцу (ряд бревен одного уровня. — Прим. ред.) принадлежит. Для переезда выделили целую автоколонну. Раньше люди умели обращаться с деревом, собрать избу на новом месте не было проблемой", — отмечает краевед.

Фундаментальные постройки разбирали, но целых кирпичей получили мало — "кладка была очень прочная, на извести". Под водой ничего не осталось. В итоге битым кирпичом замостили центральные улицы (в 1970-х город заасфальтировали).

В старом Пучеже стояла церковь XVIII века — перед разрушением с ее стен сняли несколько фресок.

"Это была церковь Воскресения Христова, 1717 года. Интересная архитектура — восьмерик на четверике, сложная красивая кирпичная кладка. Ее разбирали очень аккуратно, руководил Сергей Сергеевич Чураков — был такой известнейший реставратор в Советском Союзе. Он же снимал фрески. Наиболее интересные фрагменты архитектуры хотели сохранить: кирпичи пронумеровали и упаковали, отвезли на барже в Юрьевец, это километрах в сорока выше по течению. Выгрузили на берег и оставили. Но это было осенью, а весной ледоходом все разбило", — восстанавливает ход событий хранитель музейных ценностей.

© Фото : из архива Краеведческого музея города Пучежа Вид на Пучеж сверху © Фото : из архива Краеведческого музея города Пучежа Вид на Пучеж сверху

После затопления берег несколько раз обрушался: вымывало кости из старинных купеческих склепов, один раз появился давно зарытый клад.

"Школьники нашли горшок: серебряные монеты царской чеканки и советские полтинники 1924-25 годов, тоже серебряные. Сдали в госбанк, а полагающееся по закону вознаграждение перевели в пользу XV съезда ВЛКСМ, который тогда проходил", — вспоминает историк.

"Работали заключенные"

Весьегонск — самый северный город Тверской области, находится на берегу реки Мологи, у Моложского залива Рыбинского водохранилища. Частично ушел под воду при строительстве гидроэлектростанции. По данным местного краеведческого музея, в 1930 году в городе было около четырех тысяч человек. После затопления в 1940-е населенный пункт возвели заново чуть южнее, на колхозных землях. Сейчас Весьегонск — маленький городок с несколькими промышленными предприятиями.

Александр Иванович Кондрашов — краевед и главный редактор местной газеты "Весьегонская жизнь". Он тут живет больше пятидесяти лет — переехал в детстве вместе с родителями. Много слышал от соседей о тяготах переселения. Изучил все архивные документы.

"Строительство Рыбинской ГЭС началось в 1937 году. Проект предусматривал переселение порядка 200 тысяч человек, затопление сельхозземель, лесов, перенос двух городов. Фактически вышло — четырех. Работали в основном заключенные", — обстоятельно рассказывает краевед.

Не тонули вместе с домами

С 1939 года из Весьегонска перенесли 700 домов, часть строений разрушили.

"Весьегонск — старинный купеческий уютный город с пышными садами. Прекрасное здание гимназии, два храма — красивейший Богоявленский собор и церковь Кирика и Иулитты. Их разрушили. Такого, как в Калязине, где оставили колокольню, у нас нет, хотя эти два храма могли стоять, они были на возвышенностях. Колокольню Богоявленского собора взорвали, она рухнула в Мологу. Часть кирпичей использовали в военные годы при строительстве аэродрома у села Кесьма", — излагает факты историк.

За перенос домов хозяева получили небольшую денежную компенсацию.

После расселения вода пришла не сразу — в 1940-41-м люди приходили на места, где раньше стояли их дома, и разбивали огороды.

"Был двухсерийный художественный фильм о Мологе, где показывали, как люди при переселении приковывали себя и терпеливо ждали, пока их затопит вместе с домами. Такого в Весьегонске не было и быть не могло. Авторы фильма путают наводнение с затоплением. Затопление было постепенным, продолжалось несколько лет, вода подступала очень медленно, никто просто не мог приковать себя и ждать. Тем более при авторитарном режиме. Был случай: одна пожилая женщина отказалась переселяться, так за ней прислали повозку, погрузили нехитрые вещи и перевезли", — приводит пример Кондрашов.

"Новое горе перевесило"

Краевед говорит, что открытых протестов из-за переселения не было: не то время.

"Недовольство — да, но... Это была эпоха, когда угроза насилия брала верх над убеждениями человека и его правотой. Могли отправить в места не столь отдаленные или даже расстрелять за антисоветскую агитацию, поэтому люди с большой осторожностью относились к публичным высказываниям. Хотя переселение было серьезным испытанием, а потом почти сразу добавилось еще одно — Великая Отечественная война. И новое страдание и горе перевесило, на фоне войны переселение уже не казалось такой трагедией", — объясняет краевед.

И все-таки затопление Весьегонска если не сломало, то изменило немало судеб — не в лучшую сторону.

"Люди лишились обжитых мест, затоплены прекрасные сенокосы и заливные луга, сельское хозяйство пострадало. Раньше было неплохо налажено производство масла и сыра — все это утратили. У нас не останавливались перед жертвами. А с другой стороны, Москва в годы войны была обеспечена электроэнергией благодаря ГЭС, это имело важное оборонное значение", — размышляет Александр Иванович.

"Байки для туристов"

Калязин — еще один город-утопленник Тверской области, две трети исторической территории которого находятся под водой. Самая известная достопримечательность — колокольня Никольского собора на островке посреди водохранилища. Собор разобрали, а колокольню решили сохранить как маяк для речных судов — в этом месте Волга круто меняет течение.

Директор Калязинского краеведческого музея Светлана Мокрова рассказывает корреспонденту РИА Новости: "В 1930-е вся обитель уже была затоплена. Под воду ушли многие объекты культурного наследия нашего края: керамика, книги, фрески, различные предметы быта тех времен. Сейчас мы бережно храним остатки былой эпохи и рассчитываем на государственную поддержку".

С Калязином связано много красивых историй. Например, легенда о колоколе, который звонит под водой в моменты исторических потрясений, или трогательный рассказ о котах: якобы после затопления сотни животных уселись на берегу и долго смотрели на воду — туда, где раньше были их дома.

"Гиды придумали, что символ Калязина — кот. Это свежая легенда, я ее впервые услышала этим летом. А история про колокол появилась в 1980-х. В Калязине снимали фильм по роману Юрия Бондарева "Берег". У воды стояли макеты куполов. В картине есть момент, когда мальчик спускается под воду и бьет в колокола — это монтаж, конечно. С тех пор и пошла эта легенда. Местные в это не верят, конечно", — уточняет Юлия Крутова, выросшая в Калязине.

И добавляет: "Ходили слухи о подводном пути из монастыря на берег. Помню, в школе мне так хотелось попасть в этот подземный ход. Но подобных легенд хватает у каждого монастыря".

Остров, на котором стоит колокольня, долго изучали кладоискатели. Под водой, где когда-то был город, практически ничего не осталось — разве что мелкие металлические предметы вроде дверных петель или гвоздей.