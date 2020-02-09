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Туризм
2020-02-09T00:26+0300
https://ria.ru/20200209/1564405064.html
Эксперты рассказали, где в самолете находятся самые тихие места
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РИА Новости

Эксперты рассказали, где в самолете находятся самые тихие места

00:26 09.02.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСалон самолета
Салон самолета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Эксперты рассказали, где в самолете следует забронировать место, чтобы полет прошел наименее шумно, сообщает The Sun.
Путешествие может пройти намного тише, если взять место у аварийного выхода. Там запрещено сидеть старикам и людям моложе 15 лет – тем, у кого низкая мобильность и недостаточно сил для открытия дверей. Большинство авиакомпаний следуют этому правилу.
Для пар есть другая хитрость. При покупке билетов, забронируйте среднее место у аварийного выхода и среднее место позади него. Детям сюда нельзя, а родители, вероятнее всего, будут запрашивать сидения рядом с ними.
Не следует покупать места в первых рядах, у перегородок. Там часто сидят мамы с детьми, так как есть возможность разместить люльки.
Еще эксперты советуют летать ночными рейсами – на них обычно меньше семей с малышами. Некоторые авиакомпании уже задумываются о проблеме шумных детей и внедряют новые услуги для путешественников.
У одного малазийского перевозчика, например, есть специальные тихие зоны, куда допускаются только пассажиры старше десяти лет. А японская авиакомпания в приложении заранее показывает туристу, где будут сидеть маленькие дети.
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