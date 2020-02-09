Эксперты рассказали, где в самолете находятся самые тихие места

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Эксперты рассказали, где в самолете следует забронировать место, чтобы полет прошел наименее шумно, Эксперты рассказали, где в самолете следует забронировать место, чтобы полет прошел наименее шумно, сообщает The Sun.

Путешествие может пройти намного тише, если взять место у аварийного выхода. Там запрещено сидеть старикам и людям моложе 15 лет – тем, у кого низкая мобильность и недостаточно сил для открытия дверей. Большинство авиакомпаний следуют этому правилу.

Для пар есть другая хитрость. При покупке билетов, забронируйте среднее место у аварийного выхода и среднее место позади него. Детям сюда нельзя, а родители, вероятнее всего, будут запрашивать сидения рядом с ними.

Не следует покупать места в первых рядах, у перегородок. Там часто сидят мамы с детьми, так как есть возможность разместить люльки.

Еще эксперты советуют летать ночными рейсами – на них обычно меньше семей с малышами. Некоторые авиакомпании уже задумываются о проблеме шумных детей и внедряют новые услуги для путешественников.