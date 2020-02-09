Туристы рассказали, на чем сэкономят, если путевки подорожают

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В случае повышения стоимости туристических поездок в 2020 году, российские путешественники, опрошенные интернет-сервисом, в первую очередь будут экономить на проживании в отеле, сообщает Biletix.

Эксперты провели опрос, в котором приняли участие 1602 человека. Почти половина (46 процентов) признались, что готовы экономить на проживании. Примерно 16 процентов — готовы сократить транспортные расходы (пересесть на лоукостеры, ездить в плацкартных вагонах или автостопом).

Еще 12 процентов планируют ограничить себя в насыщенности культурной и развлекательной программ. Лишь 11 процентов заявили, что будут меньше путешествовать.

Отношение к бюджету у мужчин и женщин разное. Женщины склонны экономить на гостиничных услугах, а мужчины – на культурной программе.