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Туризм
2020-02-09T10:11+0300
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Туристы рассказали, на чем сэкономят, если путевки подорожают
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РИА Новости

Туристы рассказали, на чем сэкономят, если путевки подорожают

10:11 09.02.2020
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© Depositphotos / RacornСвинья-копилка и чемодан
Свинья-копилка и чемодан
© Depositphotos / Racorn
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В случае повышения стоимости туристических поездок в 2020 году, российские путешественники, опрошенные интернет-сервисом, в первую очередь будут экономить на проживании в отеле, сообщает Biletix.
Эксперты провели опрос, в котором приняли участие 1602 человека. Почти половина (46 процентов) признались, что готовы экономить на проживании. Примерно 16 процентов — готовы сократить транспортные расходы (пересесть на лоукостеры, ездить в плацкартных вагонах или автостопом).
Еще 12 процентов планируют ограничить себя в насыщенности культурной и развлекательной программ. Лишь 11 процентов заявили, что будут меньше путешествовать.
Отношение к бюджету у мужчин и женщин разное. Женщины склонны экономить на гостиничных услугах, а мужчины – на культурной программе.
Если же стоимость поездок снизится, большинство респондентов (67 процентов) просто будут чаще путешествовать без повышения уровня комфорта. Около 16 процентов - намерены потратить освободившийся трэвел-бюджет на культурную и развлекательную программу, девять процентов — переедут в более комфортные отели, а три процента — улучшат условия поездок в транспорте.
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