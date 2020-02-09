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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.
2020-02-09T12:00+0300
https://ria.ru/20200209/1564385054.html
"Кто есть ху", загогулина и черномырдинки: как рождались цитаты 90-х
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564384935_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_3cf652f975f35a60d60e2d2c479ec3b4.jpg
РИА Новости

"Кто есть ху", загогулина и черномырдинки: как рождались цитаты 90-х

12:00 09.02.2020
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Как это по-русски
«Кто есть ху», загогулина и черномырдинки: как рождались цитаты 90-х
12:00
Самые яркие фразы российских политиков 90-х, оставшиеся в истории – ельцинская "загогулина", "не так сели", черномырдинки, горбачевское "кто есть ху". Откуда взялась фраза "во всем виноват Чубайс!" ? А Ельцин на самом деле не говорил фразу "Я устал. Я ухожу" в своем новогоднем обращении.
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Эпизод подготовила Елена Исайкина
Текст читала Наталия Шашина, цитаты озвучил Игорь Кривицкий
Монтаж Андрея Темнова
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Как это по-русскиПодкастОбщество
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