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Полиция в Таиланде
Стрельба в Таиланде
2020-02-09T04:54+0300
https://ria.ru/20200208/1564445317.html
СМИ сообщили о бегстве таиландского стрелка из здания ТЦ
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564443811_0:242:2783:1807_1036x0_80_0_0_a80046d87151f7c9c611edbe9c95528f.jpg
РИА Новости

СМИ сообщили о бегстве таиландского стрелка из здания ТЦ

23:20 08.02.2020 (обновлено: 04:54 09.02.2020)
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© AP Photo / Sakchai LalitkanjanakulСпецназ в Таиланде около торгового центра, где произошла стрельба
Спецназ в Таиланде около торгового центра, где произошла стрельба
© AP Photo / Sakchai Lalitkanjanakul
БАНГКОК, 8 фев — РИА Новости. Мужчина, захвативший заложников в одном из торговых центров в таиландском городе Накхон Ратчасима (Корат), сумел покинуть здание, в котором укрывался более девяти часов, сообщил "Тхаи Рат ТВ".
Как рассказал корреспондент телеканала, преступник вступил в перестрелку со спецназом на многоэтажной автостоянке. Затем он выстрелил устроил пожар, выстрелив в находившийся рядом баллон с газом, и скрылся из здания.
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По предварительной информации, в ходе перестрелки пострадали два бойца спецназа.
Как видно на кадрах телеканала, на улице вблизи здания многоэтажной стоянки торгового центра паника, спасатели помогают гражданским, бегущим от здания, несут двоих – взрослого и ребенка – к машинам скорой помощи.
Корреспондент сообщил, что мужчина сделал несколько выстрелов на улице неподалеку от здания стоянки.
По информации минобороны Таиланда, стрелком является сержант сухопутных войск. Он является профессиональным военным, инструктором по стрельбе и снайпером, прошедшим подготовку по программе сил спецназначения.
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Мужчина угнал автомобиль в одной из частей тайской армии. Разъезжая на транспорте, он открыл огонь по прохожим на улице. Затем он скрылся в торговом центре, где, по предварительной информации, удерживал около 16 заложников.
В результате инцидента погибли 20 человек, еще более 30 получили ранения.
Подробности читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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Стрельба в ТаиландеТаиландВ мире
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