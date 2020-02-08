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В Челябинской области ликвидировали открытое горение на меткомбинате
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РИА Новости

В Челябинской области ликвидировали открытое горение на меткомбинате

23:19 08.02.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Открытое горение в листопрокатном цехе Магнитогорского металлургического комбината в Челябинской области ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в листопрокатном цехе, который находится на капремонте. До прибытия пожарных из цеха самостоятельно эвакуировались 50 человек. Пожар был локализован на площади 390 квадратных метров. Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет. Предварительно, причиной возгорание было нарушение техники безопасности.
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МЧС РФЧелябинская областьПроисшествия
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