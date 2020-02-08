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Полиция в Таиланде
Стрельба в Таиланде
2020-02-08T23:18+0300
https://ria.ru/20200208/1564444757.html
СМИ сообщили о возобновлении стрельбы в здании ТЦ в Таиланде
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564444820_0:171:3032:1877_1036x0_80_0_0_c3906ce595f45e62dd0ba91da7c7443b.jpg
РИА Новости

СМИ сообщили о возобновлении стрельбы в здании ТЦ в Таиланде

22:52 08.02.2020 (обновлено: 23:18 08.02.2020)
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© AP Photo / Sakchai LalitkanjanakulСпецназ в Таиланде около торгового центра, где произошла стрельба
Спецназ в Таиланде около торгового центра, где произошла стрельба
© AP Photo / Sakchai Lalitkanjanakul
БАНГКОК, 8 фев — РИА Новости. В здании торгового центра Terminal 21 в таиландском городе Накхон Ратчасима (Корат) снова слышна стрельба, к зданию подъехали пять автомобилей скорой помощи, сообщает телеканал "Тхаи Рат ТВ" с места события.
"Слышна была интенсивная стрельба, дважды, с разницей в 15-20 минут, второй раз — только что. Сейчас у здания уже пять машин скорой помощи, но полицейские вызывают по радио дополнительные машины. Вероятно, спецназ вступил в бой с преступником. Нам неизвестно, сколько там раненых", — сообщил корреспондент канала с места события.
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"Из здания по очереди выходят полицейские и армейские спецназовцы в полном вооружении", — добавил он.
В субботу вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра на северо-востоке Таиланда. Сообщалось о 31 раненом и 20 погибших.
Подробности читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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