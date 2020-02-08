СМИ сообщили о возобновлении стрельбы в здании ТЦ в Таиланде

БАНГКОК, 8 фев — РИА Новости. В здании торгового центра Terminal 21 в таиландском городе Накхон Ратчасима (Корат) снова слышна стрельба, к зданию подъехали пять автомобилей скорой помощи, сообщает телеканал "Тхаи Рат ТВ" с места события.
"Слышна была интенсивная стрельба, дважды, с разницей в 15-20 минут, второй раз — только что. Сейчас у здания уже пять машин скорой помощи, но полицейские вызывают по радио дополнительные машины. Вероятно, спецназ вступил в бой с преступником. Нам неизвестно, сколько там раненых", — сообщил корреспондент канала с места события.
"Из здания по очереди выходят полицейские и армейские спецназовцы в полном вооружении", — добавил он.
В субботу вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра на северо-востоке Таиланда. Сообщалось о 31 раненом и 20 погибших.