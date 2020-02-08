СМИ сообщили о возобновлении стрельбы в здании ТЦ в Таиланде

"Слышна была интенсивная стрельба, дважды, с разницей в 15-20 минут, второй раз — только что. Сейчас у здания уже пять машин скорой помощи, но полицейские вызывают по радио дополнительные машины. Вероятно, спецназ вступил в бой с преступником. Нам неизвестно, сколько там раненых", — сообщил корреспондент канала с места события.