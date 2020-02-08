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Рошаль прокомментировал заявление Мурашко об ошибках врачей
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РИА Новости

Рошаль прокомментировал заявление Мурашко об ошибках врачей

22:12 08.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль на церемонии вручения государственных наград в Кремле
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль на церемонии вручения государственных наград в Кремле
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Статистику о медицинских ошибках не нужно скрывать, надо работать для улучшения показателей, хотя уже сейчас процент ошибок в России составляет 0,8% от всего количества больных, тогда как в Европе этот показатель - около 10%, заявил президент Национальной медицинской Палаты Леонид Рошаль.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в программу обучения врачей необходимо включить вопросы безопасности оказания медицинской помощи, так как фактически, из-за ошибок врачей тяжелые осложнения получают более 70 тысяч человек в год.
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"Речь идёт не о 70 тысячах погибших. Эта цифра включает и различные не смертельные осложнения, которые могут возникать в процессе диагностики и лечения больных. Несмотря на то, что они составляют только 0,8% от всех больных, госпитализированных в стационары страны, для каждого человека это не важно. Важно, что именно у него возникло осложнение, которого могло бы и не быть. Думаю, что нам нужно улучшать статистику осложнений. Их не нужно скрывать",- рассказал Рошаль РИА Новости.
Он уточнил, что в Европе приблизительно 10% населения сталкивается с тем, что лечение наносит вред его здоровью, то есть почти в 10 раз чаще, чем в России. В Германии от несоответствующего медицинского вмешательства погибает 25 тысяч пациентов в год, а в США - 90 - 100 тысяч, причём в США статистика не идеальная, подчеркнул Рошаль.
"Национальная медицинская Палата поддерживает необходимость публикаций подобных сведений. Без подробного анализа ошибок и осложнений мы не сможем улучшать результаты лечения... Мы полностью согласны с министром Мурашко, что безопасность медицинской помощи в России "стала ключевым звеном, в том числе, в снижении смертности",- пояснил Рошаль.
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Михаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФЛеонид РошальОбщество
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