Таиландский спецназ вывел из ТЦ в Корате более тысячи человек

БАНГКОК, 8 фев — РИА Новости. Бойцы армейского и полицейского спецназа Таиланда перед началом операции по освобождению заложников вывели из здания торгового центра Terminal 21 в городе Накхон Ратчасима (Корат) более тысячи посетителей, скрывавшихся от находящегося в ТЦ таиландского стрелка, сообщает телеканал Thai PBS.
Несмотря на то что операция началась более часа назад, людей все еще продолжают выводить из здания, сообщает телеканал.
Камеры телеканала установлены в трех точках на большом расстоянии вокруг здания торгового центра, они передают изображение в режиме реального времени с помощью длиннофокусной оптики. В кадре — автомобили спасателей и военных, которые увозят посетителей с места происшествия.
В субботу вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра на северо-востоке Таиланда. Сообщалось о 31 раненом и 20 погибших.