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Полиция в Таиланде
Стрельба в Таиланде
2020-02-08T22:57+0300
https://ria.ru/20200208/1564444046.html
Таиландский спецназ вывел из ТЦ в Корате более тысячи человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564443811_0:242:2783:1807_1036x0_80_0_0_a80046d87151f7c9c611edbe9c95528f.jpg
РИА Новости

Таиландский спецназ вывел из ТЦ в Корате более тысячи человек

22:00 08.02.2020 (обновлено: 22:57 08.02.2020)
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© AP Photo / Sakchai LalitkanjanakulСпецназ в Таиланде около торгового центра, где произошла стрельба
Спецназ в Таиланде около торгового центра, где произошла стрельба
© AP Photo / Sakchai Lalitkanjanakul
БАНГКОК, 8 фев — РИА Новости. Бойцы армейского и полицейского спецназа Таиланда перед началом операции по освобождению заложников вывели из здания торгового центра Terminal 21 в городе Накхон Ратчасима (Корат) более тысячи посетителей, скрывавшихся от находящегося в ТЦ таиландского стрелка, сообщает телеканал Thai PBS.
Несмотря на то что операция началась более часа назад, людей все еще продолжают выводить из здания, сообщает телеканал.
Камеры телеканала установлены в трех точках на большом расстоянии вокруг здания торгового центра, они передают изображение в режиме реального времени с помощью длиннофокусной оптики. В кадре — автомобили спасателей и военных, которые увозят посетителей с места происшествия.
В субботу вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра на северо-востоке Таиланда. Сообщалось о 31 раненом и 20 погибших.
Подробности читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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