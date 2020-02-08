Таиландский спецназ вывел из ТЦ в Корате более тысячи человек

Несмотря на то что операция началась более часа назад, людей все еще продолжают выводить из здания, сообщает телеканал.

Камеры телеканала установлены в трех точках на большом расстоянии вокруг здания торгового центра, они передают изображение в режиме реального времени с помощью длиннофокусной оптики. В кадре — автомобили спасателей и военных, которые увозят посетителей с места происшествия.