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2020-02-08T21:18+0300
https://ria.ru/20200208/1564443267.html
СМИ сообщили о деталях российско-турецких переговоров по Идлибу
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РИА Новости

СМИ сообщили о деталях российско-турецких переговоров по Идлибу

21:18 08.02.2020
15439
© AP Photo / Baderkhan AhmadРоссийские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
АНКАРА, 8 фев - РИА Новости. Прибывшая из России делегация провела в МИД Турции переговоры по ситуации в сирийском Идлибе, в ходе которых турецкая сторона настаивала на сохранении своих наблюдательных пунктов в этом регионе, передает в субботу телеканал TRT.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла в феврале от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
4 февраля, 16:29Война в Сирии
Эрдоган заявил, что Турция не хочет обострения отношений с Россией
По информации дипломатических источников телеканала, переговоры делегаций, возглавляемых заместителями глав МИД Турции и РФ Седатом Оналом и Сергеем Вершининым, продолжались около трех часов. Турецкая сторона настаивала на сохранении границ Идлибской зоны деэскалации в рамках Сочинского соглашения и на требовании Анкары к Дамаску о выводе сирийских войск из этой зоны до конца февраля.
Сообщается, что Анкара заявила Москве о решимости ответить на любые нападения со стороны сирийских войск на свои наблюдательные пункты, которые должны сохраниться в зоне деэскалации.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Организация, запрещенная в России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Киев
5 февраля, 08:00
Взрывной характер Эрдогана — на пользу России
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Обсудить 11
Война в СирииТурцияСирияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Асаду нельзя останавливаться, раз начал очищать этот гадюшник- Идлиб от террористического месива, он в своей стране хозяин, Эрдоган пусть по бесится, и перестанет, у него ещё Ливия-головная боль.
8 февраля, 21:32
Рома шишка
562011339
Зона деэскалации в Идлибе создана не просто ради её создания и не для того, чтобы в ней находись наблюдательные пункты, а для того, чтобы Турция зачистила в ней игиловских террористов. А если Эрдоган не хочет этого сделать, то пусть вообще уйдёт оттуда, а сирийские войска сами зачистят свою землю. Да и в конце-концов - Турция находится в САР незаконно.
8 февраля, 21:36
Владимир Белогорский
4710003
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