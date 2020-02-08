В Анкаре прошли российско-турецкие переговоры по Идлибу

"В Анкаре прошли трехчасовые переговоры межведомственных делегаций во главе с замглавы МИД Турции и РФ Седатом Оналом и Сергеем Вершининым с участием спецпредставителя президента России по Сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева. В состав делегаций входили представители МИД, военных и разведывательных ведомств двух стран. В ходе переговоров была обсуждена ситуация в сирийском Идлибе, а также шаги по продвижению политического процесса в Сирии. Было принято решение продолжить переговоры на следующей неделе", - заявил представитель турецкого МИД.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.