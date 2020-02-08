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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-08T21:23+0300
https://ria.ru/20200208/1564443177.html
В Анкаре прошли российско-турецкие переговоры по Идлибу
https://cdn24.img.ria.ru/images/149243/99/1492439913_0:320:3071:2047_1036x0_80_0_0_14d2cf94d271f6fae1bff2947446680a.jpg
РИА Новости

В Анкаре прошли российско-турецкие переговоры по Идлибу

21:13 08.02.2020 (обновлено: 21:23 08.02.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Вид на город Анкара. Архивное фото
АНКАРА, 8 фев - РИА Новости. РФ и Турция обсудили на переговорах в Анкаре ситуацию в сирийском Идлибе и шаги для продвижения политического процесса в Сирии, заявил представитель МИД Турции в субботу.
"В Анкаре прошли трехчасовые переговоры межведомственных делегаций во главе с замглавы МИД Турции и РФ Седатом Оналом и Сергеем Вершининым с участием спецпредставителя президента России по Сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева. В состав делегаций входили представители МИД, военных и разведывательных ведомств двух стран. В ходе переговоров была обсуждена ситуация в сирийском Идлибе, а также шаги по продвижению политического процесса в Сирии. Было принято решение продолжить переговоры на следующей неделе", - заявил представитель турецкого МИД.
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В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
*Запрещенная в России террористическая организация
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