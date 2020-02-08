СМИ: спецназ обследовал первые три этажа ТЦ в Таиланде

БАНГКОК, 8 фев — РИА Новости. Бойцы таиландского спецназа обследовали три этажа здания торгового центра в городе Накхон Ратчасима (Корат), в котором скрывается устроивший стрельбу преступник, но пока не нашли ни его, ни заложников, сообщает в субботу англоязычная интернет-версия газеты "Кхао Сот".
Подразделения полицейского и армейского спецназа приступили к операции по освобождению заложников и захвату стрелка около полуночи по местному времени (20:00 мск).
В субботу вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра на северо-востоке Таиланда. Сообщалось о 31 раненом и 20 погибших.