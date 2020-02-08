Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Полиция в Таиланде
Стрельба в Таиланде
2020-02-08T23:02+0300
https://ria.ru/20200208/1564442811.html
СМИ: спецназ обследовал первые три этажа ТЦ в Таиланде
https://cdn23.img.ria.ru/images/97700/99/977009963_0:0:1999:1124_1036x0_80_0_0_7b17d0494b72135739a2bb2431f9f20e.jpg
РИА Новости

СМИ: спецназ обследовал первые три этажа ТЦ в Таиланде

20:53 08.02.2020 (обновлено: 23:02 08.02.2020)
2179
© Fotolia / tiveryluckyПолиция Таиланда
Полиция Таиланда
© Fotolia / tiverylucky
Полиция Таиланда. Архивное фото
БАНГКОК, 8 фев — РИА Новости. Бойцы таиландского спецназа обследовали три этажа здания торгового центра в городе Накхон Ратчасима (Корат), в котором скрывается устроивший стрельбу преступник, но пока не нашли ни его, ни заложников, сообщает в субботу англоязычная интернет-версия газеты "Кхао Сот".
Подразделения полицейского и армейского спецназа приступили к операции по освобождению заложников и захвату стрелка около полуночи по местному времени (20:00 мск).
В субботу вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра на северо-востоке Таиланда. Сообщалось о 31 раненом и 20 погибших.
Подробности читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Камеры наблюдения зафиксировали военного в ТЦ Таиланда
Вчера, 17:45Стрельба в Таиланде
Опубликовано видео с предполагаемым стрелком в Таиланде
206211
Обсудить 1
Стрельба в ТаиландеТаиландВ мире
Рекомендуем
Скорая помощь Таиланда
Число пострадавших при стрельбе в Таиланде возросло до 31 человека
Полиция в Таиланде
В Таиланде спецназ приступил к штурму торгового центра с заложниками
В Сети возмутились женой украинского футболиста, спевшей гимн в трусах
В Сети возмутились женой украинского футболиста, спевшей гимн в трусах
Спецназ в Таиланде около торгового центра, где произошла стрельба
Таиландский спецназ вывел из ТЦ в Корате более тысячи человек
Камеры наблюдения зафиксировали военного в ТЦ Таиланда
Опубликовано видео с предполагаемым стрелком в Таиланде
Спецназ в Таиланде около торгового центра, где произошла стрельба
СМИ сообщили о возобновлении стрельбы в здании ТЦ в Таиланде
Ряд машин скорой помощи в Таиланде
СМИ: спецназ не обнаружил стрелка и заложников в ТЦ в Таиланде
Полиция около здания торгового центра в Таиланде, где произошла стрельба
Таиландский стрелок оборудовал базу в кладовой магазина
Военный патруль США на дороге из Ракки в Хасеке
СМИ сообщили о строительстве новых американских объектов в Сирии
Полиция около здания торгового центра в Таиланде, где произошла стрельба
Назван мотив военного, открывшего стрельбу по людям в Таиланде
Торговый центр в Тайланде во время перестрелки тайского солдата в городе Накхонратчасима
Стрельба в Таиланде. Онлайн-репортаж
Полиция Таиланда
В Таиланде полиция попросила каналы прекратить трансляции из Кората
Снимок экрана из видео в прямом эфире в Facebook тайского солдата Джакрапанта Томмы во время нападения в городе Накхонратчасима в Таиланде
Мать устроившего стрельбу в Таиланде приехала уговорить его сдаться
Спецназ в Таиланде около торгового центра, где произошла стрельба
В Таиланде ликвидировали солдата, устроившего стрельбу
Ряд машин скорой помощи в Таиланде
Число погибших при стрельбе в Таиланде возросло до 20 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:47В Сочи ожидается мороз до минус 11 градусов
12:44МИД назвал планы по установке памятника власовцам в Праге глумлением
12:42Власти заявили о полном обеспечении Уханя продовольствием
12:40Южная Корея подтвердила 27-й случай заражения коронавирусом
12:35В сочинской школе потушили пожар
12:35В Москве один человек погиб в ДТП на Калужском шоссе
12:31В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве
12:24Назвавшая себя русской украинкой Поклонская заказала генетический тест
12:21В ялтинский суд подали иск об изъятии моржей из "китовой тюрьмы"
12:16Сеул ужесточит досмотр приезжих из стран, где есть зараженные вирусом
12:15Британия эвакуировала из Уханя еще более 200 человек
12:10Назарбаева призвала наказать провокаторов после массовых беспорядков
12:05Польша подтвердила курс на искажение истории, заявили в МИД России
12:00Умер актер из "Звездного пути" Кевин Конуэй
11:54В Хубэй на борьбу с коронавирусом прибыли около 12 тысяч медиков
11:51В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом
11:49СМИ: число заболевших коронавирусом на Diamond Princess выросло до 70
11:48Мишустин поздравил работников гражданской авиации с праздником
11:43В Сочи произошло возгорание на цокольном этаже школы
11:39СМИ сообщили о завершении карантина на лайнере World Dream в Гонконге
Лента новостейМолния