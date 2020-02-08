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https://ria.ru/20200208/1564442605.html
Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака
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РИА Новости

Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака

20:40 08.02.2020 (обновлено: 23:33 08.02.2020)
299637
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкОбследование пациента с использованием позитронно-эмиссионного томографа
Обследование пациента с использованием позитронно-эмиссионного томографа
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
"Кофе, шоколад, безусловно, могут вызывать другие патологические состояния, но не они в первую очередь ассоциируются с возникновением онкологических заболеваний. Из доказанных факторов рациона питания — это избыточное потребление красного мяса, химически обработанного мяса, уменьшение количества клетчатки в рационе", — сказал врач.
По его словам, алкоголь лишь опосредованно способствует появлению онкологических заболеваний.
Помимо этого, Пылев порекомендовал избегать употребления слишком горячей еды.
Раковая клетка в организме человека
Вчера, 06:07РИА Наука
Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
не алкоголь, не пальмовое масло, не гмо-продукты, не даже копчености а именно красное мясо.. мне кажется или ему стоит поменять работу?
8 февраля, 20:45
СОСистемная Ошибка
2381701024
Может я параноик, но попахивает глобалистами и "борьбой с глобальным потеплением". Борьба с животноводством, создающих, по мнению экологов, огромный процент выбросов метана, незаметно идет по всем фронтам. Пару месяцев назад было что-то про "как здорово завести ферму кузнечиков, какие они питательные и как нерационально выращивать коров".
8 февраля, 20:54
Chin Chin
2191503012
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