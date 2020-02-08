Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
"Кофе, шоколад, безусловно, могут вызывать другие патологические состояния, но не они в первую очередь ассоциируются с возникновением онкологических заболеваний. Из доказанных факторов рациона питания — это избыточное потребление красного мяса, химически обработанного мяса, уменьшение количества клетчатки в рационе", — сказал врач.
По его словам, алкоголь лишь опосредованно способствует появлению онкологических заболеваний.
Помимо этого, Пылев порекомендовал избегать употребления слишком горячей еды.