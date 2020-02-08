В миссии ООН назвали дату второго раунда переговоров по Ливии

"В связи с тем, что две стороны договорились о необходимости продолжения переговоров, чтобы достигнуть всеобъемлющей договоренности о прекращении огня, миссия предложила 18 февраля этого года как дату нового раунда переговоров между ними в Женеве", - отмечается в сообщении.
Первый раунд переговоров с участием пяти представителей каждой из вовлеченных в конфликт в Ливии сторон прошел на этой неделе.
Ранее спецпредставитель генсека ООН и глава миссии ООН по поддержке в Ливии Гассан Саламе заявил на брифинге в Женеве, что новый раунд межливийских переговоров, посвященный политическим вопросам, планируется начать в Женеве 26 февраля.
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