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В миссии ООН назвали дату второго раунда переговоров по Ливии
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РИА Новости

В миссии ООН назвали дату второго раунда переговоров по Ливии

20:39 08.02.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникМинистр иностранных дел Греции Никос Дендиас во время заявления после переговоров с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас во время заявления после переговоров с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром
© РИА Новости / Геннадий Мельник
ЖЕНЕВА, 8 фев - РИА Новости. Второй раунд переговоров по прекращению огня в Ливии в формате "5+5" пройдет в Женеве 18 февраля, говорится в выпущенном в субботу сообщении миссии ООН по поддержке в Ливии.
"В связи с тем, что две стороны договорились о необходимости продолжения переговоров, чтобы достигнуть всеобъемлющей договоренности о прекращении огня, миссия предложила 18 февраля этого года как дату нового раунда переговоров между ними в Женеве", - отмечается в сообщении.
Первый раунд переговоров с участием пяти представителей каждой из вовлеченных в конфликт в Ливии сторон прошел на этой неделе.
Ранее спецпредставитель генсека ООН и глава миссии ООН по поддержке в Ливии Гассан Саламе заявил на брифинге в Женеве, что новый раунд межливийских переговоров, посвященный политическим вопросам, планируется начать в Женеве 26 февраля.
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Гассан СаламеЖенева (город)ЛивияВ мире
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