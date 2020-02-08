Число пострадавших при стрельбе в Таиланде возросло до 31 человека

БАНГКОК, 8 фев — РИА Новости. Количество раненых в результате стрельбы в городе Накхон Ратчасима (Корат) увеличилось до 31, заявил в субботу министр здравоохранения Количество раненых в результате стрельбы в городе Накхон Ратчасима (Корат) увеличилось до 31, заявил в субботу министр здравоохранения Таиланда доктор Анутхин Чанвиракун.

В субботу вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра на северо-востоке Таиланда. Сообщалось, что в настоящее время преступник удерживает в заложниках порядка 16 посетителей торгового центра. Также сообщалось о 21 раненом и 20 погибших.

"На настоящий момент количество раненых — 31 человек, десять человек в тяжелом состоянии", — заявил министр.

"Мы собрали достаточное количество крови, пока прием донорской крови закончен, однако если возникнет необходимость в дополнительной донорской крови, мы объявим об этом", — сказал министр.