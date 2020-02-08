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Полиция в Таиланде
Стрельба в Таиланде
2020-02-08T20:55+0300
https://ria.ru/20200208/1564441964.html
В Таиланде спецназ приступил к штурму торгового центра с заложниками
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564439481_0:0:2892:1627_1036x0_80_0_0_3bb62fd540662ccc52ebc34be95ecd16.jpg
РИА Новости

В Таиланде спецназ приступил к штурму торгового центра с заложниками

20:10 08.02.2020 (обновлено: 20:55 08.02.2020)
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© AP Photo / Gemunu AmarasingheПолиция в Таиланде
Полиция в Таиланде
© AP Photo / Gemunu Amarasinghe
БАНГКОК, 8 фев – РИА Новости. Спецназ Таиланда приступил к штурму здания торгового центра Terminal 21, где находится преступник с заложниками, ранее устроивший стрельбу в городе Накхон Ратчасима (Корат), сообщается на официальной странице в социальной сети Facebook Управления по подавлению преступности полиции Таиланда, в состав которого входит полицейское подразделение спецназначения.
"Операция началась. Первый этаж здания полностью под контролем спецназа полиции и сухопутных войск", - говорится в сообщении.
Ранее правоохранители сообщали, что преступник и 16 заложников находятся на 4 этаже здания, однако эта информация могла устареть.
Корреспонденты телеканала Thai PBS сообщают с места события, что бойцы спецназа обнаружили на первом этаже здания нескольких посетителей магазина, получивших ранения и травмы, и не способных самостоятельно выбраться из здания. Спецназовцы вынесли их из здания и передали медикам, доставившим их в больницу, говорится в сообщении.
Подробности читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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