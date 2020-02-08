В Таиланде спецназ приступил к штурму торгового центра с заложниками

БАНГКОК, 8 фев – РИА Новости. Спецназ Таиланда приступил к штурму здания торгового центра Terminal 21, где находится преступник с заложниками, ранее устроивший стрельбу в городе Накхон Ратчасима (Корат), сообщается на официальной странице в социальной сети Facebook Управления по подавлению преступности полиции Таиланда, в состав которого входит полицейское подразделение спецназначения.
"Операция началась. Первый этаж здания полностью под контролем спецназа полиции и сухопутных войск", - говорится в сообщении.
Ранее правоохранители сообщали, что преступник и 16 заложников находятся на 4 этаже здания, однако эта информация могла устареть.
Корреспонденты телеканала Thai PBS сообщают с места события, что бойцы спецназа обнаружили на первом этаже здания нескольких посетителей магазина, получивших ранения и травмы, и не способных самостоятельно выбраться из здания. Спецназовцы вынесли их из здания и передали медикам, доставившим их в больницу, говорится в сообщении.